Bakan Nebati'den 'Güldür Güldür' skeci yorumu: Gözlerimdeki ışıltıyı göremedim

Güldür Güldür Show'un fragmanını yayınladığı merakla beklenen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati skeci yayınlandı. Bakan Nebati, daha önce ekonomiye ilişkin "gözlerimdeki ışıltıyı görebiliyor musunuz" açıklamasına gönderme yaparak, "Keyifle izledim, güldüm ve eğlendim ama gözlerimdeki ışıltıyı göremedim " yorumunu yaptı.

Geçtiğimiz günlerde fragmanı yayınlanan ve bu akşam ekranlara gelen Bakan Nebati skeci, Twitter'da çok konuşulanlar arasına girdi.

Skeçte Aziz Aslan’ın canlandırdığı Bakan Nebati'nin, kendisine sorulan sorulara "Bankacılık sektörü ilgi alanım, iki tane kredi kartım var benim ya!", "Türk Lirası daha fazla değer kaybedemez, dibini gördü. Durdu burada", "Geçen sene 400 liraya doluyordu otomobil depom, şimdi 1200 liraya doluyor" gibi cevaplar vermesi gündem oldu.

Bakan Nebati'den skeç yorumu: Keyifle izledim

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabı Twitter'dan, skece yanıt vererek, "Keyifle izledim, güldüm ve eğlendim ama gözlerimdeki ışıltıyı göremedim" ifadelerini kullandı.

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