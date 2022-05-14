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Gündem

Güldür Güldür Show'dan bazı gazete manşetlerine gönderme: Tuvalet kağıdına gerek kalmadı bunları kullanabiliriz!

14 Mayıs 2022 22:33

Show TV ekranında yayınlanan Güldür Güldür Show programında "ekonomide altın çağ" manşetlerine gönderme yapıldı. Skeçte, "tuvalet kağıdına gerek kalmadı, bunları kullanabiliriz" denildi. 

Türkiye gündemine dair skeçlere sıklıkla yer verilen programın bugünkü bölümünde bazı gazete manşetlerine gönderme yapıldı. Vatandaşın ekonomik sıkıntılar çekmesine rağmen gazetelerde, "Panda yavruladı, ekonomide altın çağ, Almanya bizi kıskanıyor" manşetlerine yer verildiği aktarıldı.

Gazete başlıklarının okunmasının ardından uzun süre seyircilerden alkış alan sahnede, "tuvalet kağıdına gerek yok, bunları kullanabiliriz" denildi. 

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