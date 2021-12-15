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Politika

Bakan Koca, sağlık çalışanlarının greve çıktığı gün paylaştı: Yükü ağır bir meslektir hekimlik

Sağlıkçılar bugün, "Biz artık iktidardan vaat istemiyoruz, taleplerimizin hayata geçirilmesini istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz" diyerek greve gitti

15 Aralık 2021 11:26

TBMM Genel Kurulu’nda sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemelerin geri çekilmesi üzerine Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) grev kararını uygularken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan hekimlikle ilgili paylaşım geldi. 

Twitter'dan 2022 bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmadan bir kesit paylaşan Koca, "Doktor, hastasına sevgi ve  şefkatle yaklaşan kişidir. Bazen sevdiğinize can verirsiniz, bazen sevdiğiniz elinizde can verir. Yükü ağır bir meslektir hekimlik" ifadelerini kullandı.

Öte yandan bugün, Sağlık çalışanları acil servisler dışında yurt genelinde iş bıraktı. İstanbul'da pek çok hastanede eylem yapıldı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde iş bırakan sağlık emekçileri, hastane içinde bir araya geldi, yürüyüş düzenledi.

TIKLAYIN - Sağlık çalışanları grevde | "İktidardan vaat istemiyoruz, insanca yaşamak istiyoruz"

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