Sağlık çalışanları grevde | "İktidardan vaat istemiyoruz, insanca yaşamak istiyoruz"

TBMM Genel Kurulu’nda sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemelerin geri çekilmesi üzerine Türk Tabipleri Birliği (TTB) grev karar aldı. Sağlık çalışanları acil servisler dışında yurt genelinde bugün iş bıraktı. İstanbul'da pek çok hastanede eylem yapıldı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde iş bırakan sağlık emekçileri, hastane içinde bir araya geldi, yürüyüş düzenledi.

Sağlıkçılar, "Biz artık iktidardan vaat istemiyoruz, taleplerimizin hayata geçirilmesini istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz" dedi.

15 Aralık'ta G(ö)REVDE olacaklarını duyuran TTB Merkez Konseyinin açıklamasında, Sağlıkta Dönüşüm Programıyla çökertilen sağlık sisteminin artık devam ettirilemez bir hâl aldığına dikkati çekilerek “Koronavirüs salgını mevcut sağlık otoritesinin, toplum sağlığını korumak gibi bir derdi olmadığını bir kez daha göstermiştir. Sağlık sistemi, artık sağlık değil sağlıksızlık üretmektedir. Yaşanılan bu çöküşe tanıklık eden biz sağlık emekçileri artık nefes alamıyoruz! Bilimden, yaşamdan, emekten yana değil sermayeden yana olan sağlık politikalarına sabrımız tükendi” denildi.

“Emeğimizin bu denli yok sayıldığı, değersizleştiği bir ortamda çalışamıyoruz. Emeğimiz ile alay edercesine hızla getirilen ve aynı hızla çekilen yasa tasarılarına itirazımız var” denilen TTB açıklamasında, “Bu nedenle 15 Aralık Çarşamba günü G(ö)REVDEYİZ. Her g(ö)rev etkinliğinde olduğu gibi her yaşta acil hastalar ve kovid-19 şüphesiyle sağlık kuruluşlarına yapılacak başvurular geri çevrilmeyecek, poliklinik ve klinik tedavilerine devam edilecektir” ifadelerine yer verilerek vatandaşlara da acil şartlar dışında sağlık kurumlarına başvurmayarak kendilerine destek olmaları çağrısı yapıldı.