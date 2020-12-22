Bakan Koca: Mutasyon beklenen bir durumdur, ülkemizde görülen türlerin incelenmesi kısa sürede neticelenecektir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Britanya'da Koronavirüs'ün yüzde 70 daha hızlı yayılmasına neden olan mutasyonla ilgili yaptığı açıklamada, "RNA virüslerinde mutasyon beklenen bir durumdur. Eylül ayından beri ülkemizde görülen suşların (alttür) incelenmesi kısa sürede neticelenecektir" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, Britanya'da yeni ortaya çıkan ve araştırması devam eden Koronavirüs mutasyonun ardından Twitter hesabından açıklama yaptı.

Türkiye'deki alttürlerin incelendiğini ve kısa sürede sonuçlanacağını ifade eden Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı: