Bakan Koca: Mutasyon beklenen bir durumdur, ülkemizde görülen türlerin incelenmesi kısa sürede neticelenecektir

Sağlık Bakanı Koca, Britanya'da yeni ortaya çıkan ve araştırması devam eden Koronavirüs mutasyonun ardından Twitter hesabından açıklama yaptı.
Türkiye'deki alttürlerin incelendiğini ve kısa sürede sonuçlanacağını ifade eden Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:
"RNA virüslerinde mutasyon beklenen bir durumdur. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz salgının başından beri ülkemizde görülen tüm virüs suşlarında gen mutasyonunu düzenli olarak taramaktadır. Eylül ayından beri ülkemizde görülen suşların (alttür) incelenmesi kısa sürede neticelenecektir."