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Koronavirüs

Bakan Koca: Mutasyon beklenen bir durumdur, ülkemizde görülen türlerin incelenmesi kısa sürede neticelenecektir

22 Aralık 2020 13:21

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Britanya'da Koronavirüs'ün yüzde 70 daha hızlı yayılmasına neden olan mutasyonla ilgili yaptığı açıklamada, "RNA virüslerinde mutasyon beklenen bir durumdur. Eylül ayından beri ülkemizde görülen suşların (alttür) incelenmesi kısa sürede neticelenecektir" dedi. 
 
Sağlık Bakanı Koca, Britanya'da yeni ortaya çıkan ve araştırması devam eden Koronavirüs mutasyonun ardından Twitter hesabından açıklama yaptı. 
 
Türkiye'deki alttürlerin incelendiğini ve kısa sürede sonuçlanacağını ifade eden Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:
 
"RNA virüslerinde mutasyon beklenen bir durumdur. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz salgının başından beri ülkemizde görülen tüm virüs suşlarında gen mutasyonunu düzenli olarak taramaktadır. Eylül ayından beri ülkemizde görülen suşların (alttür) incelenmesi kısa sürede neticelenecektir."
 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, Britanya'da ortaya çıkan yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türüne ilişkin endişe edilecek bir durum olmadığını belirterek, bunun virüs evriminin normal bir parçası olduğunu açıklamıştı.

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