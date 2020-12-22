BioNTech'in kurucularından Prof. Uğur Şahin: Aşı, mutasyona uğramış virüse karşı da etkili

Koronavirüs aşısını bulan BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin, Pfizer/BioNTech aşısının Britanya'da mutasyona uğrayan Koronavirüs'e karşı da etkili olacağını açıkladı.
ABD'li Pfizer şirketiyle birlikte Covid-19 aşını geliştiren Alman BioNTech firmasının CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, dünyayı alarma geçiren yeni Koronavirüs mutasyonu üzerinde de aşının etkili olacağı konusunda emin olduğunu söyledi.
Alman haber ajansına konuşan Şahin, aşıyı mutasyona uğramış yaklaşık 20 virüs varyasyonu üzerinde test ettiklerini ve aşının sağladığı bağışıklık tepkisinin her virüs varyasyonunu etkisiz hale getirdiğini belirtti.
Prof. Dr. Şahin, BioNTech şirketinin mutasyonu ilerleyen günlerce inceleyeceğini fakat meseleye itidalli yaklaştığını ifade etti.
Henüz Koronavirüs aşısı olmadığını fakat olmak istediğini ifade eden Uğur Şahin, "çalışanlarının işlerine devam edebilmeleri için aşılanmalarının daha önemli olduğunu" da sözlerine ekledi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, Britanya'da ortaya çıkan yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türüne ilişkin endişe edilecek bir durum olmadığını belirterek, bunun virüs evriminin normal bir parçası olduğunu açıklamıştı.
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