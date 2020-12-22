BioNTech'in kurucularından Prof. Uğur Şahin: Aşı, mutasyona uğramış virüse karşı da etkili

Prof. Dr. Şahin, BioNTech şirketinin mutasyonu ilerleyen günlerce inceleyeceğini fakat meseleye itidalli yaklaştığını ifade etti.

Henüz Koronavirüs aşısı olmadığını fakat olmak istediğini ifade eden Uğur Şahin, "çalışanlarının işlerine devam edebilmeleri için aşılanmalarının daha önemli olduğunu" da sözlerine ekledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, Britanya'da ortaya çıkan yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türüne ilişkin endişe edilecek bir durum olmadığını belirterek, bunun virüs evriminin normal bir parçası olduğunu açıklamıştı.

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