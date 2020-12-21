Dünya Sağlık Örgütü'nden mutasyon açıklaması: Hastalık veya ölüme neden olduğuna dair hiçbir kanıt yok

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip Koronavirüs'ün daha hızlı yayılan türünün şu ana kadar 'ciddi hastalık veya ölüme' neden olduğuna dair hiçbir kanıt olmadığını bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Birleşik Krallık'ta Covid-19'a yol açan Koronavirüs'ün mutasyona uğramış çeşitlerine rastlandığına ve bu halinin daha bulaşıcı olup ciddi hastalıklara yol açtığı iddialarına yönelik, "Şimdiye kadar ciddi hastalık veya ölüme neden olma olasılığının daha yüksek olduğuna dair hiçbir kanıt yok" açıklamasını yaptı.

DSÖ internet sitesinden mutasyona uğramış Koronavirüs ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, virüs mutasyonunun beklenen bir gelişme olduğu belirtilerek şöyle denildi:

"Geçtiğimiz birkaç gün içinde, Güney Afrika ve Birleşik Krallık'ta COVID-19 virüsünün yeni varyantlarına dair raporlar var. Virüsler zamanla mutasyona uğrar; bu doğal ve beklenen bir şey. DSÖ, bu genetik değişikliklerin virüsün nasıl davrandığını nasıl etkilediğini anlamak için bilim insanlarıyla birlikte çalışıyor.

Birleşik Krallık, bu yeni varyantın daha kolay bulaştığını bildirdi, ancak şimdiye kadar ciddi hastalık veya ölüme neden olma olasılığının daha yüksek olduğuna dair hiçbir kanıt yok.

Sonuç olarak, tüm SARS-CoV-2 virüslerinin bulaşmasını elimizden geldiğince çabuk bastırmamız gerekiyor."