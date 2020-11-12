Bakan Koca, Prof. Uğur Şahin'le görüştü: Geliştirdikleri aşıyı konuştuk

Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, şunları yazdı:
''Prof. Dr. Uğur Şahin’le bir telefon görüşmesi yaptım. Prof. Şahin, Özlem Türeci ile Almanya’da, kendi şirketleri olan BioNTech’te COVID-19’a karşı bilim çevrelerinde ilgi uyandıran bir aşı geliştirdi. Görüşmede bu gelişmeyi ele aldık. Bakanlık olarak süreçte iletişim halindeydik.''
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