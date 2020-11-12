T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

Bakan Koca, Prof. Uğur Şahin'le görüştü: Geliştirdikleri aşıyı konuştuk

12 Kasım 2020 18:14

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ABD merkezli Pfizer ile birlikte geliştirdikleri Koronavirüs aşısında yüzde 90 başarıya ulaştıklarını açıklayan Almanya merkezli BioNTech şirketinin kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin'le görüştü. 

Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, şunları yazdı:

''Prof. Dr. Uğur Şahin’le bir telefon görüşmesi yaptım. Prof. Şahin, Özlem Türeci ile Almanya’da, kendi şirketleri olan BioNTech’te COVID-19’a karşı bilim çevrelerinde ilgi uyandıran bir aşı geliştirdi. Görüşmede bu gelişmeyi ele aldık. Bakanlık olarak süreçte iletişim halindeydik.''

TIKLAYIN - Pfizer, BioNTech ile geliştirdikleri Koronavirüs aşısının yüzde 90 oranında etkili olduğunu duyurdu

TIKLAYIN - Pfizer'in BioNTech'le geliştirdiği, Koronavirüs'e karşı yüzde 90 etkili olduğu söylenen aşının fiyatı belli oldu

 

ETİKETLER

uğur şahinpfizer aşıbiontechözlem türecifahrettin koca
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24