Bakan Koca, Prof. Uğur Şahin'le görüştü: Geliştirdikleri aşıyı konuştuk

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ABD merkezli Pfizer ile birlikte geliştirdikleri Koronavirüs aşısında yüzde 90 başarıya ulaştıklarını açıklayan Almanya merkezli BioNTech şirketinin kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin'le görüştü.

Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, şunları yazdı:

''Prof. Dr. Uğur Şahin’le bir telefon görüşmesi yaptım. Prof. Şahin, Özlem Türeci ile Almanya’da, kendi şirketleri olan BioNTech’te COVID-19’a karşı bilim çevrelerinde ilgi uyandıran bir aşı geliştirdi. Görüşmede bu gelişmeyi ele aldık. Bakanlık olarak süreçte iletişim halindeydik.''

TIKLAYIN - Pfizer, BioNTech ile geliştirdikleri Koronavirüs aşısının yüzde 90 oranında etkili olduğunu duyurdu

TIKLAYIN - Pfizer'in BioNTech'le geliştirdiği, Koronavirüs'e karşı yüzde 90 etkili olduğu söylenen aşının fiyatı belli oldu