Pfizer, BioNTech ile geliştirdikleri Koronavirüs aşısının yüzde 90 oranında etkili olduğunu duyurdu

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Pfizer, Alman partneri BioNTech ile geliştirdiği deneysel Koronavirüs aşısının Covid-19'u engellemede yüzde 90'dan daha etkili olduğunu duyurdu.

Pfizer ve BioNTech, geniş kapsamlı klinik denemelerle ilgili olumlu veriler yayınlayan ilk ilaç şirketleri oldu.

Şirket, ilaçla ilgili ciddi bir güvenlik endişeleri olmadığını ve bu ay bitmeden ABD'den acil kullanım tescili isteyeceklerini belirtti.

Reuters'ın aktardığına göre aşı tescillense bile ilk başlarda sınırlı sayıda doz olacak. Aşının ne süreyle koruma sağladığı da henüz açıklanmadı.

Pfizer, ABD'den aşının 16 ila 85 yaş arasındakilerde kullanılabilmesi için acil durum izni vermesini isteyecek. Bunu için Pfizer'in elinde 44 bin katılımcı hakkında 2 aylık güvenlik raporu sunması gerekiyor. Pfizer'in Kasım ayının sonuna doğru yeterli veriye ulaşması bekleniyor.