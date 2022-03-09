Sağlık Bakanı Koca’dan Erdoğan'ın doktorlara yönelik "Giderlerse gitsinler" sözlerine ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışına giden doktorlara yönelik “Gidiyorsa gitsinler” sözlerine ilişkin “bu konudaki hassasiyetlerini ifade etti” açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının özlük hakları ile ilgili çalışmada önemli bir mesafe kat edildiğini, son noktaya gelindiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Koca, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Koca, özlük haklarını alamadıkları için doktorların yurt dışına gitmesi ve eylemlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Giderlerse gitsinler" cümlesinin anımsatılması üzerine, "Sayın Cumhurbaşkanımız bu konudaki hassasiyetlerini ifade ettiler. Bir taraftan da Adalet Bakanımız, Maliye Bakanımız ve Çalışma Bakanımızla birlikte bizleri bu konularla ilgili görevlendirdiler. Çalışmalarda önemli bir mesafe katedildi. Son noktaya gelindi. Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Hekimler başta olmak üzere bütün sağlık çalışanlarımızın haklarını en iyi teslim edecek olan da kendileridir; 14 Mart günü Tıp Bayramını nasıl kutladığını hep birlikte izleyelim" dedi. (DHA)

Erdoğan ne demişti?

Erdoğan, son zamanlarda ülke gündemini meşgul eden bir diğer konu olan doktorların yurt dışına gitme isteği hakkında da konuştu. Az maaş aldıkları doğrultusunda şikâyet eden doktorları bu devletin yetiştirdiğini söyleyen Erdoğan, "Açık konuşuyorum, açık konuşmayı severim. Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Bizler de üniversiteleri yeni, bitiren doktorlarımızı buralarda istihdam ederiz, buralarda onlarla devam ederiz. Gerekirse yurt dışından ülkemize dönmek isteyenleri süratle davet ederiz. Buralar boş kalmaz merak etmeyin. Doktorluk gibi bir aziz mesleği oraya onu dayamak herhalde pek de insani değildir" dedi.

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