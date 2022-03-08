TTB’den Erdoğan’a: 2023'te onlar gidecek, biz kalacağız

Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, hekimlerin yurt dışına gitmesine ilişkin olarak, “Gidiyorsa gitsinler” diyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “2023’te onlar gidecek biz kalacağız. Milyarca doların üzerinde oturanlar doktorları para gözlülükle suçluyorlar” yanıtını verdi.

Halk TV’den Seyhan Avşar’ın haberine göre, Bulut, “Kenan Evren de, kasaba siyaseti yapanlar da buna benzer cümleler kurdu. Hatta bir adım öteye gidip, ‘ağaca bağlayın gitmesinler’ diyenleri dahi gördük” diye konuştu.

Erdoğan’ın doktorları devletin yetiştirdiğine dair söylemlerine de değinen Bulut, “Bu gençler yüzde 1’lik dilimlerde olan insanlar. Zeka seviyeleri yüksek çocuklar. Bu çocukları aileleri yetiştiriyor. Eğitim masraflarını da aileleri karşılıyor. Cumhurbaşkanı kendisi servet yapmayı biliyor. Milyarlarca doların üzerinde oturuyor, doktorları paragözlükle suçluyor. Yeni başlayan bir hekim 5 bin 500 TL maaş alıyor. Eskiden öğrenciler aynı evde kalırdı. Şimdi ise 3 asistan aynı evde kalıyor. Emekli hekimlerden bahsetmiyorum bile. Bu açıklama bizleri yaralıyor. Ancak 2023 seçimlerinde onlar gidecek biz kalacağız” ifadelerini kullandı.