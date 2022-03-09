TTB Başkanı’ndan Erdoğan’a: Hekimler değer görmedikleri ve şiddete uğradıkları için gidiyorlar

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, doktorların ‘az ücret aldıkları için’ yurt dışına gittiğini ileri süren Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, “Hekimler yalnızca ücretlerinin düşüklüğü için değil, değer görmedikleri ve şiddete uğradıkları için gidiyorlar." yanıtını verdi.

Gerçek Gündem'den Ece Seçil Şahin'in haberine göre, Fincancı, "Hekimler yalnızca ücretlerinin düşüklüğü nedeniyle gitmiyorlar bu ülkeden; değer görmedikleri için, şiddete uğradıkları için, hakaret işittikleri için, emekleri değersizleştirildiği için, çalışma koşullarının ağırlığı nedeniyle gidiyorlar." dedi.

Fincancı şu ifadeleri kullandı:

"Çünkü daha iyi koşullarda çalışma olanağı bulacaklarını düşünüyorlar. Sayın Cumhurbaşkanının o övündüğü devasa hastanelerin hepimizin sırtında bir yük olduğunu unutmamak gerekiyor. Üstelik ulaşımın neredeyse olanaksız olduğu yerlere yapılan, hastanenin içinde bile ulaşımın zorlukla yapılabildiği o hastaneler övünülecek değil, utanç duyulacak hastanelerdir. Sağlığı metaya dönüştürüp, kâr alanı olarak tanımlamaları nedeniyle kışkırttıkları sağlık talebini karşılayamamalarının bedelini şimdi hekimlere çıkartıyorlar. Onun için hekimler bu topraklarda kalmıyorlar. ‘Gençlerle bu işi yaparız’ diyor ancak zaten gençler gidiyor, gelecek göremedikleri için.

Bizim giden insanlarımızın dönme talebi olmadığı gibi, gerçekten nitelikli eğitimin sağlandığı ülkelerden talep de söz konusu değil ne yazık ki. Bizim koşullarımızı kendi koşullarından görece daha iyi bulan yerlerden belki gelmek isteyenler oluyordur ama onların koşullarının bizden çok daha zor olması demek, eğitimlerinin de bizden çok daha sınırlı olması demek. Bütün olanaksızlıklara ve olumsuzluklara rağmen, özellikle üniversitelerin içini boşaltmış olmalarına rağmen Türkiye’de hala tıp eğitimi nitelikli bir eğitimdir.”

14 Mart Tıp Bayramı ve 15 Mart’ta Türk Tabipleri Birliği olarak 2 günlük greve gideceklerini anımsatan Fincancı, “Bizim haklarımızı talep etmek ve bunun için mücadele etmek gibi bir hakkımız bulunmaktadır. Buna karşılık bizim haklarımızı vermeyeceğini ilan etmek ve bunu öfkeyle ifade etmek, son dönemde tüm hak arama eylemlerine yönelik bu öfkeli ve düşmanlaştırıcı söylemlerin de bir uzantısı olarak değerlendirilebilir.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan ne demişti?

Erdoğan, son zamanlarda ülke gündemini meşgul eden bir diğer konu olan doktorların yurt dışına gitme isteği hakkında da konuştu. Az maaş aldıkları doğrultusunda şikâyet eden doktorları bu devletin yetiştirdiğini söyleyen Erdoğan, "Açık konuşuyorum, açık konuşmayı severim. Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Bizler de üniversiteleri yeni, bitiren doktorlarımızı buralarda istihdam ederiz, buralarda onlarla devam ederiz. Gerekirse yurt dışından ülkemize dönmek isteyenleri süratle davet ederiz. Buralar boş kalmaz merak etmeyin. Doktorluk gibi bir aziz mesleği oraya onu dayamak herhalde pek de insani değildir" dedi.