Bakan Kılıç'tan taraftara operasyon sinyali

Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki ziyareti sırasında milli takımın Estonya galibiyetiyle beraber stadyumlardaki güvenlik önlemleri hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Kılıç, taraftara yönelik yeni operasyonların sinyalini verdi. Kılıç, "Önümüzdeki günlerde de suç potansiyeli olan, futbolla, sporla alakası olmayan, organize suç eylemlerinin içinde olan bazı taraftar gruplarına yönelik eylemler belki gerçekleşebilir" dedi.

Bülent Ecevit Üniversitesi Alaplı Meslek Yüksekokulu öğrencileri için yaptırılan 500 kişi kapasiteli yurt inşaatında inceleme yaptı. Bakan Kılıç, CHP Konya Milletvekili Atilla Kart'ın kardeşi Fatih Kart'ın sahibi olduğu firma tarafından yapılan yurt hakkında yetkililerinden bilgi aldı. Bakan Kılıç, yurtlarda artık ranza sistemini tamamen kaldırdıklarını söyledi. Bakan Kılıç, yurdu gezerken gazetecilerin, A Milli Takım'ın Estonya galibiyetine ilişkin sorularını da cevaplandırdı.

'Milli takım ruhuna şapka çıkarmak gerekir'

Türkiye-Estonya ve Hollanda-Macaristan maçlarının skorlarının Fatih Terim ve kendilerinin beklentileri doğrultusunda geliştiğini vurgulayan Bakan Kılıç, şöyle dedi:

"Nihayetinde Fatih Terim'le çıktığımız 3 maçta üçte üç yaptık. İkinciler kategorisinden Dünya Kupası'na gidebilmek için dörtte dört yapmamız gerekiyordu. Macaristan'ın da puan kaybına ihtiyacımız vardı. Şu ana kadar üçte üç yaptık. Macaristan puan kaybetti. Millilerin morali yerinde. Her şey yolunda gidiyor. Ama çok zor olan bir matematik hesabı gerçekleştirilebilir bir hale getirdik. Dolayısıyla süreç ne şekilde gelişirse gelişsin şu anki performansa, heyecana, milli takım ruhuna şapka çıkarmak gerekir. Sonuç ne olursa olsun Fatih Terim'i, Fatih'in aslanlarını, milli takımın o aslan yürekli oyuncularını yürekten kutlamak gerekir. Önemli olan son 2 ayda böylesine yüksek bir performansı, bu kadar sağlam bir imanla yakalamış olmalarıdır. Elbette arzumuz play-off'a kalmak, oradan dünya kupasına katılmaktır. Ama netice, önümüzdeki hafta ne şekilde gelişirse gelişsin bizim için asıl olan bu milli ruhu, heyecanı ve yeniden dirilişi ayakta alkışlamaktır."

Fatih Terim'in Galatasaray'dan ayrılması

Fatih Terim'in Galatasaray'dan ayrılmasını da değerlendiren Bakan Kılıç, "Fatih Terim Galatasaray'ın antrenörüyken milli takımla ilgili görüşme müsaadesi Sayın Aysal'dan alınarak gerçekleştirildi. Dolayısıyla Fatih Hoca'nın Galatasaray'dan ayrılması konusunda milli takım bir ayak bağı olmadı diye düşünüyorum. O günlerde de herkes, futbol otoriteleri bu konuyu çok tartıştı. 'İki takımı aynı anda çalıştırabilir mi, dünyada bunun örneklerin var mı, evet var ve çalıştırabilir' kanaatinde herkes

Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki ziyareti sırasında milli takımın Estonya galibiyetiyle beraber stadyumlardaki güvenlik önlemleri hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Kılıç, taraftara yönelik yeni operasyonların sinyalini verdi.

hemfikir oldu. Dolayısıyla Fatih Terim dünya çapında bir futbol markası. Dünya çapında bir futbol hocası. Seveni olabilir, sevmeyeni olabilir ama milli takımı başarıdan başarıya koşturan herkese sevgi beslememiz, güven telkin etmemiz lazımdır. Fatih Hoca da bu güveni, bu ilgiyi hak ediyor" dedi.

'Stadyumları tamamen polisle dolduracak değiliz'

Stadlarda polisin görev almasına ilişkin düzenlemeyi de değerlendiren Bakan Kılıç, "Stadyumları tamamen polisle dolduracak değiliz. Asıl olan orada müsabakanın seyir güvenliğini sağlayacak miktarda polisi bulundurmak. Polisimiz de müsabakalarda görev almak için çok istekli değil. Çünkü zaten toplumsal olaylar nedeniyle yeterince polisin fazla mesaisi var. O nedenle stadyumlarda görev yapacak olan polise bir kere sosyal haklarını vermek konusunda bakanlık olarak istekliyiz ve bu konuda üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz" dedi.

'Komuta kontrol pliste olacak'

Özel güvenliğin sahalarda güvenliği sağlama konusunda yetersiz kaldığını ifade eden Bakan Kılıç, şöyle konuştu:

"Özel güvenlik yerine göre biletsiz seyircilerin sahaya girişini koordine eden bir noktada konumlandı. Yerine göre bazı suç unsurlarını göremedi. Yerine göre stadyumlara girişte üst aramalarını olması gereken biçimiyle yapamadı. Dolayısıyla bütün bunlar kayıp, bütün bunlar risk. Son Beşiktaş-Galatasaray maçında yaşananlar da özel güvenlik sistemindeki zaafların ne kadar etken olduğu herkesin malumu. Biz elbette Türkiye'deki özel güvenlik sistemini kaldıracak değiliz. Özel güvenlik yine işlemeye devam edecek. Polis stadyumlarda görev aldığında da belli noktalarda bilet kontrol noktalarında yine polisin himayesinde olmak kaidesiyle yine hizmetine devam edecek. Ama komuta kontrol polisin elinde olacak ki şu istikrarsızlık görüntüsü veren şiddet olayları son buluncaya kadar."

'Kulüplerimiz hazı değil'

UEFA'nın arzusunun polisin olmadığı stadyumlar olduğunu ifade eden Bakan Kılıç, "UEFA'nın bakışı; futbol bir eğlencedir. Eğlencenin tarafı sahadaki iki takımdır, kulüptür. Güvenliği de eğlencenin iki tarafının yapması gerekir. Bileti satan onlar, parayı kasaya koyanlar onlar, reklam gelirlerini, hediyelik eşya satışlarından gelen parayı, büfelerden, restoranlardan elde edilen geliri kasaya koyan onlar. O zaman müsabakanın güvenliğini sağlaması gerekenler de onlar. UEFA, 'devlet buradan bir şey kazanmadığına göre risk ve sorumluluk da devletin olmamalı' diyor. Ama bizim Türk kulüpleri, geçen 2 sene zarfında gördük ki bu konuya henüz yeterince hazır değiller. Kulüplerimiz hazır oluncaya kadar devlet olarak onlara yardımcı olacağız. İlkeler oturduktan sonra vazifelerini kendileri icra edecek.

'Taraftar gruplarına yönelik yeni eylemler olabilir'

Bakan Kılıç, söz konusu sistemin, koruma görevlisi yasasının çıkmasından sonra kurulacağını, ancak Beşiktaş-Galatasaray maçından sonra statlarda güvenlik önlemlerinin artırılmaya başlandığını kaydetti. Bakan Kılıç, "Polis artık stadyumlarda sayıca daha fazla var ve daha dikkatli. Ayrıca uzun süreden beri takip edilen taraftar gruplarına yönelik polis belli operasyonlar yaptı. Önümüzdeki günlerde de suç potansiyeli olan, futbolla, sporla alakası olmayan, organize suç eylemlerinin içinde olan bazı taraftar gruplarına yönelik eylemler belki gerçekleşebilir. Dolayısıyla polis güvenliği sağlama ve önleyici hamleler noktasında kanunda doğan yetkilerini kullanıyor. Ama koruma görevlisi yasası çıktıktan sonra tam manasıyla istenen sistem kurulmuş olacak. Bir yandan da kameralı güvenlik sistemini, elektronik bilet sistemini kuruyoruz. Bu sistemler faal hale geldiğinde ki sezonun ikinci yarısında bütün statlarda oturmuş olacak, o takdirde holiganların suç işleme ihtimali olabildiğince azaltılmış olacak" dedi.