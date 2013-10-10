TFF olaylı Beşiktaş Galatasaray derbisinin sonucunu açıklamadı

Beşiktaş ile Galatasaray arasında 22 Eylül Pazar günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşma, uzatma dakikalarında siyah-beyazlı taraftarların sahaya girmesi nedeniyle tatil edildi. Olaylı maçın üzerinden tam 17 gün geçmesine karşın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), olaylı maçın sonucu ile ilgili kararını vermedi.

Seyircisiz oynama kararı çıktı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), sevki yapılan futbolcular ve kulüpler hakkında faturayı kesti. Tahkim Kurulu da PFDK süreci sonrası yapılan itirazları karara bağladı. Hatta Beşiktaş Kulübü'nün başvurusu üzerine duruşma açıldı ve siyah-beyazlı yöneticilerin savunmaları alındıktan sonra dün seyircisiz oynama cezası için nihai kara açıklandı.

Tüm bu gelişmelere rağmen TFF'nin, hala karşılaşmanın skorunu tescil etmemesi şaşkınlık yarattı. Üstelik TFF yöneticilerin milli maç için Estonya’ya gitmesi nedeniyle derbi ile ilgili kararın ancak Salı günü oynanacak Hollanda maçından sonra verilebileceği öğrenildi. Oysa TFF Başkanvekili Ufuk Özerten, PFDK ve Tahkim sürenin ardından yönetim kurulunun derbi kararını açıklayacağını duyurmuştu.

Günlerdir karar alınmadı

Teknik direktör Fatih Terim'in A Milli Futbol Takımı'nın başına geçmesi ve Demirören'in isim vermeden Aysal'a gönderme yapması sonrası TFF ile ters düşen Galatasaray, neredeyse bir aydır karar alınamamasına tepki gösterdi.

Sarı-kırmızılı takım, derbi maç hakem Fırat Aydınus tarafından tatil edildiği sırada, Fildişi Sahilli yıldızı Didier Drogba'nın attığı gollerle 2-1 önde bulunuyordu. Felipe Melo'nun, Ramon Motta'ya yaptığı faul nedeniyle kırmızı kart görmesi sonrası 90+2'de yarıda kalan derbide, dördüncü hakem 4 dakika kayıp zaman işareti yapmıştı.