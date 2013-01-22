Bakan Ergin: Basın özgürlüğüne engel hukuki maddeler var

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ile Belçika'dan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Didier Reynders, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Joelle Milquet, Adalet Bakanı Annemie Turtelbloom ve göçmenler ve entegrasyondan sorumlu Devlet Bakanı Maggie De Block ile önce ikili sonra ortak toplantı yaptı.

Anadolu Ajanası'nda yer alan haberde, toplantıların ardından Türkiye'de basın özgürlüğüyle ilgili bir soruyu yanıtlayan Adalet Bakanı Ergin, düşündüğünü ifade etmekten dolayı, düşüncelerini yazmaktan dolayı bir tek kişinin bile cezaevinde olmasını kabul edemeyeceklerini belirterek, "Ancak uluslararası kuruluşlarda adı geçen ve gazetecilik yaptıkları için cezaevinde olduğu belirtilen isimlerden birçoğuna ait kesinleşmiş mahkumiyet kararları var. Bu mahkumiyet kararları yazı yazmaktan, düşüncelerini ifade etmekten dolayı değil. Bunların içerisinde banka soymak, bombalama eyleminde bulunmak, polis ve bekçi öldürmek ve işletme sahiplerini silahla tehdit ederek haraç toplamak gibi fiillerin de olduğuna dikkatinizi çekerim. Bu tip adi suçları, teröre ve şiddete dayalı eylemlerde bulunanları kimse gazeteci diye önümüze getirmesin" ifadesini kullandı.

Türkiye'de basın özgürlüğünün önünde engel var

Ergin, "Türkiye'de ifade ve basın özgürlüğünün önünde engel olarak görülen birtakım hukuki düzenlemeler var, bunu da kabul ediyorum. Bazı kanunlarımızdaki ifadelerin daha somut hale getirilmesi yönünde talepler var, bunları da anlayışla karşılıyoruz" dedi.

TBMM'ye sevk edilmek üzere olan 4'üncü yargı paketinin bu açıdan önem taşıdığını belirten Ergin, Türkiye'nin ifade ve basın özgürlüğüyle ilgili bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini vurguladı.

Adalet Bakanı Ergin, terörle mücadele konusunda ise "Terörizm küresel alanda mücadele edilmesi gereken bir illet. Bu illetle mücadelede karşılıklı işbirliklerine büyük ihtiyaç var" diyerek, bugünkü görüşmelerde bakanlıklar arasında temas noktaları oluşturulduğunu ifade etti.

Ergin, bu temas noktalarının gerek adli işbirliği, suç ve suçlularla ilgili bilgilerin paylaşımı noktasında, gerekse de suçluların iadesinde şimdiye dek yaşanılan problemlerin aşılması için sonuç odaklı çalışmalar yapacaklarını söyledi.