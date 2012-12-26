T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sadullah Ergin: Son 10 yılda hapishanelerde 1734 kişi öldü

Bakan Ergin, cezaevi mimarilerinin geliştirilmesinde Avrupa Konseyi üyesi pek çok AB ülkesi ceza infaz kurumlarının da incelenerek, örnek alındığını belirtti

26 Aralık 2012 20:47

Hülya Karabağlı/ ANKARA

Son 10 yılda cezaevlerinde hayatını kaybeden tutuklu ve hükümlü sayısı 1734 olarak açıklandı. Adalet Bakanlığı verilerine göre, Cezaevinde ölümlerde geçen yıl yani 2011’de rekor sayıya ulaşıldı. Son on yıl içinde en fazla ölüm oranı 268 rakamıyla 2011’de yaşandı.

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, Adalet Bakanı Sadullah Ergin’e, “Son 10 yılda cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü olarak tutulan kaç kişinin hayatını kaybettiğini “ sordu. Hüseyin Aygün’ün Meclis’e verdiği soru önergesine cevap veren Adalet Bakanı Sadullah Ergin, cezaevlerindeki ölüm oranını açıkladı.

Buna göre; Ceza infaz kurumlarında bulunurken hayatını kaybeden hükümlü ve tutuklu sayısı

2002 yılında 89 kişi, 2003 te 163 kişi, 2004 yılında 54 kişi, 2005 yılında 59 kişi, 2006 yılında 157 kişi, 2007 de 176 kişi, 2008 yılında 211 kişi,  2009 da 196 kişi, 2010 yılında 252 kişi, 2011 yılında 268 kişi ve2012 yılında (18 Temmuz itibariyle) 109 kişi “olarak bildirildi.

ETİKETLER

sadullah erginhapishanesoru önergesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24