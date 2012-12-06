AB'den Adalet Bakanı Ergin'e dokunulmazlık uyarısı!

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Brüksel temasları çerçevesinde, AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Füle'yle görüştü. Füle'nin ofisinde yapılan açıklamada BDP'lilerin dokunulmazlıkları konusuna değinildi ve dokunulmazlıkların ayrım yapılmaksızın herkese uygulanması istendi.

Ergin görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, katılım müzakerelerinin yavaş ilerlemesini eleştirdi.

ccnturk.com'da yer alan habere göre, Füle'ye Türkiye'nin AB üyelik sürecinin tekrar rayına oturtulması için gösterdiği samimi çabalar dolayısıyla teşekkür eden Ergin, bazı üye ülkelerin müzakere fasıllarına sübjektif açılış kriterleri ekleme çabasından duyulan rahatsızlığı dile getirdi.

"Tarama süreci 2006 yılında tamamlandı ama aradan geçen 6 yıla rağmen 2012'nin son günlerinde hala bazı fasılların tarama sonu raporlarını alamadık" diyen Ergin, Türkiye'nin buna rağmen AB üyeliğine verdiği önem nedeniyle yoluna devam etmekte kararlı olduğunu vurguladı.

Bakan Ergin, AB Komisyonu'yla sürdürülen pozitif gündem kapsamında özellikle yargı ve temel haklar faslı ile ilgili verimli çalışmalar yaptıklarını anlattı.

3'üncü yargı paketi dahil bakanlığını ilgilendiren konularda Türkiye'nin son dönemde önemli reformlar gerçekleştirdiğini belirten Ergin, önümüzdeki süreçte 4'üncü yargı paketi, insan hakları eylem planı, ceza infaz kurumlarındaki koşulları iyileştirici düzenlemeler ve anadilde savunmanın da dahil olduğu yasama çalışmalarının gündemlerinde olacağını ifade etti.

Ortaya koyulan bu çabalar dikkate alındığında Türkiye'nin AB sürecinde bazı ülkelerin çıkardığı tek yanlı engeller nedeniyle hakettiği noktada olmadığını vurgulayan Ergin, bu olumsuz görüntünün 2013 yılında İrlanda dönem başkanlığıyla birlikte değişmesini umduğunu söyledi.

Genişleme Komiseri Füle de AB reformlarına verdiği güçlü destek nedeniyle Ergin'e teşekkür ederken, 4'üncü yargı paketinin hayata geçirilmesinin önemini vurguladı.

"Dokunulmazlıklar ayrım yapılmadan uygulansın"

Bu arada Füle'nin basın ofisinden yapılan açıklamada, dokunulmazlıkların kaldırılması tartışmasıyla ilgili şu görüşlere yer verildi:

"AB Komisyonu, Kürt meselesinin ve güneydoğudaki bütün sorunların çözümünün sadece tüm demokratik güçlerin dışarda bırakılmaları yerine mümkün olduğunca geniş katkı yapmalarıyla yakalanabileceği konusundaki istikrarlı çizgisini hatırlatır. Milletvekili dokunulmazlığı konusu şu anda TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda görüşülüyor. Şüphesiz dokunulmazlıklar hepsine (her milletvekiline) ayrım yapılmaksızın uygulanmalıdır."