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Bakan Çavuşoğlu'ndan "Hayırlı cumalara" yanıt: Hayır yok, evet var

Çavuşoğlu, Antalya'da esnafı ziyaret etti

24 Şubat 2017 22:45

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde pazar esnafını gezdi. Yaklaşık 2 saat süren ziyarette 'hayır' kelimesini kullanmayan Bakan Çavuşoğlu, sık sık “İyi pazarlar,” “Bereketli pazarlar,” “Cumanız mübarek olsun” gibi cümleler kullandı. Bazı vatandaşların “Hayırlı Cumalar” sözlerine, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun “Hayır yok, evet var" demesi dikkat çekti.

Vatandaşların sık sık özçekim yaptığı ziyaret sırasında pazar esnafı en çok domates fiyatlarından şikâyet etti. Bir esnafın “Bakanım şu domates işine el at" demesi üzerine Çavuşoğlu, “Az önce bir başkası memnundu. Benim babam da aynı şeyi söylüyor" karşılığını verdi.Çavuşoğlu ziyaretin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne gitti.

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