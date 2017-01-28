"Evet'çiler 'Hayırlı cumalar' yerine 'Cumanız mübarek olsun' diyor"

Cuma günleri telefonuna çok sayıda "Hayırlı cumalar" mesajı geldiğini söyleyen Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek, dün hiç mesaj gelmediğini belirterek "Durumu Twitter’a bakınırken çözdüm. Bir MHP’li siyasetçi, takipçilerine hitaben ‘Hayırlı cumalar’ yazmıştı ve altında, referanduma göndermede bulunan onlarca 'Size de ‘Hayır’lı cumalar' mesajı vardı. Referandumda muhtemelen ‘Evet’ diyecek MHP’li siyasetçinin mesajını,“Cumalı ‘Hayır’ mesajı” gibi yorumlayanlar bile vardı" dedi. Deniz Zeyrek, yazısında "Biraz daha bakınınca, ‘Hayırlı cumalar’ yerine ‘Cumanız mübarek olsun’ mesajının kullanıldığını, hatta Twitter’da TT olduğunu gördüm" ifadelerine yer verdi.

Deniz Zeyrek'in Hürriyet'te yayımlanan yazısı şöyle:

Her cuma çok sayıda “Hayırlı cumalar” mesajı alırım...

Eminim siz de çokça alıyorsunuzdur.

Çoğu, teknoloji sayesinde otomatiğe bağlanmış ‘toplu’ mesajlar.

Bir telefon konuşmasında, bir buluşmada, bir cami avlusunda duyabilecekleriniz kadar sıcak ve samimi değiller

Ama yine de güzeller...

Birilerinin aklında, aklında olmasa da telefon rehberlerinde, takipçi listesinde olduğunuzu bilmek güzel. Sizin gibi düşünsün düşünmesin, başkaları için iyi dileklerde bulunabilen insanlardan oluşan bir topluluğa bağlı (‘connected’) kalabildiğinizi bilmek de manevi açıdan olumlu bir his.

Dün de cumaydı.

Ancak tek bir ‘Hayırlı cumalar’ mesajı gelmedi.

Cuma namazı bitti, üzerinden birkaç saat geçti yine ses yok...

Bir ara telefonumun ayarlarında bir sorun olduğunu bile düşündüm.

Durumu Twitter’a bakınırken çözdüm.

Bir MHP’li siyasetçi, takipçilerine hitaben ‘Hayırlı cumalar’ yazmıştı ve altında, referanduma göndermede bulunan onlarca “Size de ‘Hayır’lı cumalar” mesajı vardı. Referandumda muhtemelen ‘Evet’ diyecek MHP’li siyasetçinin mesajını,“Cumalı ‘Hayır’ mesajı” gibi yorumlayanlar bile vardı.

Biraz daha bakınınca, ‘Hayırlı cumalar’ yerine ‘Cumanız mübarek olsun’ mesajının kullanıldığını, hatta Twitter’da TT olduğunu gördüm.

Anlaşılan, referandumda Anayasa değişikliğini destekleyecek milliyetçi ve muhafazakâr vatandaşlar, ‘Hayır’ sözcüğünü, iyi bir dilek cümlesinde kullanmayacak kadar hassaslar.

Dün “Hayırlı cumalar” mesajı gelmedi ama telefonuma gelen toplu mesaj sayısının bir önceki güne göre arttığını da belirtmem gerek.

Her gün iznim olmadan onlarca mesaj grubuna dahil ediliyorum.

Sosyal medya uygulamalarından gelenler yetmiyor gibi, WhatsApp kişilerinden, WhatsApp gruplarından da mesaj yağıyor.

Kısır tartışmalarla bunaltan o mesaj gruplarından çıkmak bile ömür törpüsü...

“Evet” ya da “Hayır” propagandası yapılan o kadar çok video, resim ve link geliyor ki bir kısmını açsanız internet kotası dayanmaz...

Rıdvan Dilmen’in ‘Evet’ çağrısı yaptığı video, Dilmen’in Futbol Federasyonu’nun başına geçebilmek için bu kampanyaya dahil olduğunu anlatan karşı mesajlar; ‘Evet’ videosuyla Dilmen’e destek veren ünlülere, başka ünlülerin yanıt verdiği ‘Hayır’lı videolar...

‘Kazakistan başkanlıktan vazgeçiyor’ gibi ‘Hayır’cı, ‘Güçlü Türkiye, Çanakkale Boğazı’na da gerdanlık takıyor’ gibi ‘Evet’çi haber linkleri... ‘Evet’çi ya da ‘Hayır’cı şarkılar, ‘Kamyoncudan ders gibi Başkanlık mesajı’ başlıklı videolar, birbiriyle alakası olmayan rakamlarla dolu anket sonuçları...