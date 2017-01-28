CHP'nin referandum sloganlarından: Şeytana uyma 'Hayır' de!

Eski futbolcu, 'Şeytan' lakaplı Rıdvan Dilmen’in, sosyal medyada başlattığı 'Evet' kampanyası, anayasa referandumu sürecinde slogan arayan CHP’ye ilham oldu.

CHP üst yönetimi, Dilmen'in kampanyasına karşılık, referandum sürecinde "Şeytan'a uyma. Hayır de!" sloganını ön plana çıkarma kararı aldı. Bu sloganı ilk paylaşan da CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan oldu. Özkan'ın, Twitter'daki “Şeytan'a uyma. Hayır de” paylaşımı ise beğeni rekoru kırdı.