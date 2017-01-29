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“AKP’liler artık birbirlerine ‘Hayırlı cumalar’ diyemiyor”

CHP PM üyesi Öztunç: Ülkücüler, Bahçeli’yi defterden sildi

29 Ocak 2017 23:40

CHP Parti Meclisi üyesi Ali Öztunç, AKP'lilerin artık birbirlerine “Hayırlı cumalar” mesajı göndermekten vazgeçtiğini söyledi. Öztunç, “AKP'liler yıllardır cuma günleri ‘hayırlı cumalar' mesajları atardı. Referandum süreci ile birlikte bu mesajlara son verdiler. Artık ‘hayırlı cumalar' demekten bile korkuyorlar” dedi.

Sözcü’den Başak Kaya’ya konuşan Öztunç, şunları söyledi:

Ali Öztunç“AKP'liler yıllardır cuma günleri ‘hayırlı cumalar' mesajları atardı. Referandum süreci ile birlikte bu mesajlara son verdiler. Artık ‘hayırlı cumalar' demekten bile korkuyorlar. Neredeyse cuma gününü bile takvimden silecekler. Bunların gerçek yüzünü göstermesi açısından bu yapılanlar çok önemli. Anlaşılıyor ki bunlar için din, inanç sadece siyasetlerinde kullandıkları birer araç. Milleti yıllardır din kozu ile kandırdıkları bir kez daha ispatlandı.”

“Ülkücüler hayır diyecek”

AKP ve MHP içinde referanduma “Hayır” diyecek çok sayıda seçmen olduğunu ifade eden Öztunç, açıklamalarına şöyle devam etti:

“AKP seçmeninin bir bölümü, açıktan söyleyemiyor ama hayır oyu kullanacaklarını özel olarak ifade ediyorlar. Ülkücüler de Bahçeli'yi defterden sildi. Vatanını seven ülkücüler Bahçeli'nin AKP ve Erdoğan'a teslim olduğunu ifade ediyorlar. MHP seçmeninin yüzde 90'ı referandumda hayır oyu verecek.''

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