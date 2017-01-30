AKP'li Özdağ, Metiner ve Üstün'den "Hayırlı cumalar" açıklaması

Sosyal medyanın son birkaç gününe damgasını vuran iktidar partisinin 'hayır'lı cuma demediklerine ilişkin polemiklere AKP'nin üç milletvekili yanıt verdi. "Bunlara takılmamak lazım, 'Hayırlı cumalar' derim" diyen Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Türkiye’de bugüne kadar yapılan 7 referandumdan sadece birini 'hayırcı'ların kazandığına dikkat çekti. İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner de ‘hayırlı cuma’ demeye devam edildiğini belirtirken, Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün, "Vatandaşlarımız bu türlü polemiklerden etkilenmez. Bu mesele ciddi meseledir, memleket meselesidir" diye konuştu.

AKP’li üç milletvekili sosyal medyanın ilgi gören "Hayırlı cumalar" tartışmasına ilişkin T24’ün sorusunu şöyle yanıtladı:

“Hayırcılar 7 referandumdan sadece birini kazandı”

Selçuk Özdağ: Ben "Hayırlı cumalar" diyorum, niye demiyeyim. 2010’da da böyle şeyler çıkarılmıştı. Ne oldu? Bunlara takılmamak lazım. Türkiye’de hayırcılar bugüne kadar yapılan 7 referandumdan sadece birini kazandı. O da erken seçim yapılsın mı, yapılmasın mı? Anayasa çok önemli bir konu, toplumu kutuplaştırmamak lazım. Çünkü egemen güçler de toplumun kutuplaşmasına istiyor. İç barışı sağlamamız önemli.

"Vatandaş bu polemiklere göre oy vermez"

Ayhan Sefer Üstün: Vatandaşlarımız bu tür polemiklerden etkilenmez. Bu mesele ciddi bir meseledir, memleket meselesidir. Zaten çok da uzun bir kampanya süreci olacak. İnsanlarımız bu süreçte edindikleri bilgilere karar verecektir. Sosyal medyadaki imalı sözlerden yola çıkarak karar vereceklerini tahmin etmiyorum.

"CHP’nin hayırına 'Hayır' diyoruz"

Mehmet Metiner: "Hayırlı cumalar" demeye devam ediyoruz. CHP ve HDP’nin hayırına "Hayır" diyoruz. Onların hayırın da hayır olmadığı için...