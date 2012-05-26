Bakan açıkladı: Artık evli ve 3 çocuklu asgari ücretliden vergi alınmıyor

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, artık evli ve 3 çocuklu asgari ücretli vatandaşlardan vergi alınmadığını söyledi. OECD Raporu 'na göre zenginle fakir arasındaki uçurumun giderek büyüdüğünü, Türkiye 'de ise gelir dağılımının giderek düzelmekte olduğunu bildirdi. Sosyal destek mekanizmalarını her sene geliştirdiklerini kaydeden Babacan, aile hekimi gibi her aileden sorumlu sosyal destek uzmanlarının olacağını, aile destek uzmanları sistemi ile ailenin gelir gider durumuna bakılacağını, devletin sağladığı imkanlarla aileleri buluşturacaklarını belirtti.

İki önemli sorun alanı

Babacan, küresel krizde iki önemli sorun alanı olduğunu belirterek, bu iki sorun alanını bankacılık sektörü ve ülkelerin kamu borç yükü olarak sıraladı. Türkiye'nin küresel kriz döneminde bu iki alanda da güçlü bir yapıda olduğunu ifade eden Babacan, o dönemde bankacılık sektöründe alınan tedbirlere ilişkin bazılarının hoşnut olmadığını belirterek, 'O gün şikayet edenler, bugün bakıyorsunuz çok mutlu ' yorumunu yaptı. Türkiye'de operasyonu bulunan bankaların, ana operasyonlarını geçmiş durumda olduğunu dile getiren Babacan, acil nakit ihtiyacı olan viye bilançosuna acil çeki düzen vermeyen isteyenlerin Türkiye operasyonlarına, 'Belki rasyolarımızı düzeltebiliriz ' diye baktığına işaret ederek, şunları söyledi: 'Bankacılık sektörümüzde yabancıları hisse satmaları söz konusu. Buradaki yatırımlarından memnun olmadıkları için değil, belki içleri kan ağlıyor ancak, kendi evlerindeki bilanço yapıları ve yeni regülasyon onları böyle adım atmaya zorluyor. '

'Tek haneli borçlanma faizleri tek haneli enflasyona işaret ediyor'

Babacan, 'Geçen sene enflasyonu çift haneyle kapattık. Geçici olduğunu düşünüyoruz. Bu ayın sonuna doğru hedeflediğimiz trende gireceğini düşünüyoruz. Hazinenin borçlanma faizleri tek haneli. Enflasyonun önümüzdeki dönemde çift hane olacağına beklenti olsaydı borçlanma faizlerinin tek hanede kalması mümkün değildi. ' diye konuştu.

Enflasyon üzerinde para politikası dışındaki etkenlerin söz konusu olduğunu bildiren Babacan, sigara vergi artışının enflasyonu 1,1 puan etkilerken, Uzakdoğu 'dan ithal edilen hazır giyime getirilen vergi artışının yarım puan arttırdığını belirtti.

'Kazançtan çok harcıyoruz'

Cari açığın nitelik olarak biraz daha farklı olduğuna değinen Babacan, yapısal konulara inildiğinde köklü adımların gerektiğini dile getirdi. Tasarruf oranlarının çok düştüğünü kaydeden Babacan, 'kazanmadan harcama Türkiye 'de maalesef yaşanıyor. Geleceğe doğru borçlanıp gelecekteki maaşını şimdiden harcama tablosu görüyoruz. Makul büyüklükte olabilir. Ama ölçü kaçtığında zamanında tedbir almak gerekiyor ' ' diye konuştu.

Pek çok ülkede otoritelerin adım atmadığını ifade eden Babacan, “Herkesin mutlu olduğu dönemde herkes kendine çek düzen versin deme noktasında Merkez Bankaları cesaretli adımlar atamayabiliyorlar ' ' diye konuştu.

'Yunanistan'ın çıkışının Türkçesi çöküştür'

Yunanistan Euro Bölgesi 'nden çıkış sürecine ilişkin yorumlarda bulunan Babacan, “Euroyu 17 ülkeyle paylaşmışsınız, problem yaşadığında fişini çekerim diyorsunuz. Euro Bölgesi 'nden çık demek kapıdan çık demek kadar kolay değil. 17 ülkenin para biriminde olan ülke kendi para birimine nasıl dönecek. Cepte euro var, kredi kartı borcu, varlıkların değeri Euro. Yunanistan 'ın Euro Birliği 'nden çıkmasının Türkçesi çöküştür. İflasın daha ötesinde bir gelişmedir. İşin ciddiyetinin farkına varmak lazım. Yunanistan, AB ekonominsin yüzde 2 'sini oluşturuyor. Avrupalı dostlarımıza tavsiyemiz ' 'Böyle bir şeye izin vermeyin ' ' dedi.