'Artık çamaşır makineleri var, 3 çocuk yerine 5 de olur'

Başbakan Erdoğan, İstanbul'da katıldığı bir konferansta ilginç açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Eşim dört çocuğumuzun bezlerini elinde yıkayarak büyüttü. Şimdi iş çok daha kolay. Çamaşır makineleri var. 5 çocuk bile olur'' dedi.

1. Uluslararası Teknoloji Bağımlılığı Kongresi'nde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Eşim dört çocuğumun bezlerini yıkayarak büyüttü. Bezleri kaynatıp, yıkayıp kullandı, çocuklarımızı büyüttü. Eskiler çok çile çekti. Şimdikilerin işi kolay artık çamaşır makinesi var. Bir de bu zorluklara rağmen misafirini, komşusunu ağırladılar. "Neden misafir geliyor" demediler. Artık şartlar çok kolay. Beş çocuk bile yapabilirsiniz. Erkeklerin de artık işi çok kolaylaştı.

Ama ben çok evde bulunamadım yoğunluktan dolayı. Çocuklarımın ve eşimin üzerinde çok hakkı var ben yoğunluktan çok vakit ayıramadım. Hatta bir akşam kızımın odasında bir pusula gördüm "Babacığım bir akşamını da bize ayır" yazıyordu. Onun hüznü de ayrıydı. Ama evlatlarım benim nerede olduğumu bildikleri için haklarını helal etmişlerdir. "