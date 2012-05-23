Erdoğan Kazaklar’dan 5 çocuk istedi

Türkiye’de vatandaşlardan en az 3 çocuk yapmalarını isteyen Başbakan Erdoğan, Kazakistan Başbakanı Masimov’a 5 çocuk tavsiyesinde bulundu.

Kazakistan Başbakanı Karim Masimov'un Türkçe yaptığı konuşmanın ardından kürsüye gelen Başbakan Erdoğan da işadamlarını Kazakça ''Hürmetli asker adamlar, hoş geldiniz'' diyerek selamladı.

Kazakistan'ın 2 milyon 700 bin kilometrekareyi aşan yüzölçümüne sahip olduğunu belirten Erdoğan, buna karşın nüfusun azlığına dikkat çekti.

Başbakan Erdoğan, Kazakistan Başbakanı Masimov'a ''Biliyorsun; ben Türkiye'de en az üç çocuk diyorum, sizin burada en az 5 çocuk demeniz lazım'' dediğini aktardı.

Erdoğan, “Ama anlaştık. Zaten kendisinin şu anda 3 tane var ama şimdilik kaydıyla... Aile meclisinde konuşuyoruz, rahat konuşuyoruz'' dedi.