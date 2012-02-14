AKP, gayrimüslimlere de 3 çocuk çağrısı yaptı

T24 - Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, "Başbakan 3 çocuk derken, sadece Müslümanlar için söylemiyor. Türkiye'nin bütün zenginlikleriyle iri ve diri kalmasını istiyor" dedi.

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan farklı inanç grupları temsilcileriyle bir araya geldi.

Geçmişte yaşanan acıları unutmayacaklarını söyleyen Bağış, "Bu ülkeninin her kesiminin yaşadığı acılar oldu. 6-7 Eylül olaylarında toplumumuz büyük üzüntü yaşamıştır. Hrant Dink'in katledilmesi hepimizi ortak bir acıya yönlendirmiştir" diye konuştu.

'Çocuklarınızı KPSS'ye sokun'

Temsilciler şikayetlerini de Bakan Bağış'la paylaştı.

Farklı inanç gruplarına mensup vatandaşların en büyük şikayetleri çocuklarının devlet memuru olamaması üzerine yoğunlaştı.

Devlette farklı inanç gruplarından temsilciler olması konusunda sık sık talep geldiğini söyleyen Bağış sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Leo Halepli bizim imtihanı kazandı. AB uzmanı olarak göreve başlasın diye, o zamanki zihniyet, onunla birlikte işe alınan 30 kişi için yürütmeye durdurma kararı çıkarttı. O kardeşimiz başka iş buldu. Ben kendisine kızamadım. Bütün vatandaşlarımızı eşitlik derken bunu zorlayalım. Gençlerinizi KPSS sınavlarına girmeye teşvik edin. Devlet kurumlarının sınavlarına sokun. O eski cam tavanlar, suni engeller kalmadı. Bunların kalmadığını hep birlikte ortaya koyalım. Eğer hala varsa derinlerde bir takım takozlar, onları da birlikte temizleyelim."

'Başbakan üç çocuğu sadece müslümanlar için söylemiyor'

"Başbakan 3 çocuk derken sadece Müslümanlar için söylemiyor " diyen Bağış, "Türkiye'nin bütün enginlikleriyle iri ve diri kalmasını istiyor" dedi.

Nufüs cüzdanlarındaki din hanesi konusu hakkında gelen bir eleştireye de yanıt veren Bağış, "Arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yapıyorlar. Reform izleme grubu toplantılarında bu konu görüşülüyor. Zamanla bir takım gelişmeler olacak" diye konuştu.

Vize kolaylığı

Sorunların bir kısmının hızla çözülebileceğini bir kısmının da zamanla çözüm bulacağını söyleyen Bağış, Türkiye'ye gelmek isteyenlere vize kolaylığı sağlanması için gerekli girişimleri yapacaklarını söyledi.

Türkiye'ye geri dönmek isteyen Gayri Müslüm vatandaşlara yönelik Başbakan Erdoğan başta olmak üzeri çağrı yaptıklarını anımsatan Bağış, "Türkiyeye geri dönmek isteyenlerden vatandaşlık hakkı saklı olanlar için işlem kolay" dedi.