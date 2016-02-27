T24 LogoT24 Logo
Politika

Bahçeli'den TBMM Başkanı'na anayasa komisyonu yanıtı: CHP'yi ikna edin, MHP çabalarını sürdürecek

İsmail Kahraman Meclis’te grubu bulunan 4 siyasi parti liderine mektup göndermişti

27 Şubat 2016 19:32

MHP Genel Başkanı Devlet Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun yeniden toplanması için yaptığı çağrıya cevap verdi. Bahçeli, ''MHP 4 partinin oluşturacağı Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na olumlu çabalarını ve katkılarını sürdürecektir. CHP'yi ikna edin'' ifadelerini kullandı. 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, anayasa çalışmalarına yeniden devam edilmesi için Meclis’te grubu bulunan 4 siyasi parti liderine mektup göndermişti.

TBMM Başkanı Kahraman, yeni Anayasa için kurulan ve 3. toplantısında dağılan Anayasa Mutabakat Komisyonu’nun yeniden toplanması için daha önce de siyasi parti liderlerine çağrıda bulunmuştu. 

ETİKETLER

devlet bahçelimhpismail kahramantbmm başkanıchphdpakpanayasa uzlaşma komisyonu

İlgili Haberler

AKP'li Meclis Başkanı Kahraman: Eğer iktidardaki partiyle Cumhurbaşkanı aynı kanaatte olmasa, Türkiye sıkıntılara düşer

"Başkanlık, yarı başkanlık sistemi ya da parlamenter sistem ikiliği ortadan kaldırmalıdır"

TBMM Başkanı Kahraman'dan parti liderlerine mektup

Kahraman, liderlere anayasa çalışmalarına yeniden devam edilmesi için mektup gönderdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24