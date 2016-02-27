Bahçeli'den TBMM Başkanı'na anayasa komisyonu yanıtı: CHP'yi ikna edin, MHP çabalarını sürdürecek

MHP Genel Başkanı Devlet Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun yeniden toplanması için yaptığı çağrıya cevap verdi. Bahçeli, ''MHP 4 partinin oluşturacağı Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na olumlu çabalarını ve katkılarını sürdürecektir. CHP'yi ikna edin'' ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, anayasa çalışmalarına yeniden devam edilmesi için Meclis’te grubu bulunan 4 siyasi parti liderine mektup göndermişti.

TBMM Başkanı Kahraman, yeni Anayasa için kurulan ve 3. toplantısında dağılan Anayasa Mutabakat Komisyonu’nun yeniden toplanması için daha önce de siyasi parti liderlerine çağrıda bulunmuştu.