TBMM Başkanı Kahraman'dan parti liderlerine mektup

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, anayasa çalışmalarına yeniden devam edilmesi için Meclis’te grubu bulunan 4 siyasi parti liderine mektup gönderdi.

Hürriyet’in haberine göre, Meclis Başkanı Kahraman, Anayasa çalışmalarına yeniden başlanması için Ak Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yeniden mektup gönderdi.

TBMM Başkanı Kahraman, yeni Anayasa için kurulan ve 3. toplantısında dağılan Anayasa Mutabakat Komisyonu’nun yeniden toplanması için daha önce de siyasi parti liderlerine çağrıda bulunmuştu.