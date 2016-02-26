T24 LogoT24 Logo
Gündem

TBMM Başkanı Kahraman'dan parti liderlerine mektup

Kahraman, liderlere anayasa çalışmalarına yeniden devam edilmesi için mektup gönderdi

26 Şubat 2016 22:58

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, anayasa çalışmalarına yeniden devam edilmesi için Meclis’te grubu bulunan 4 siyasi parti liderine mektup gönderdi.

Hürriyet’in haberine göre, Meclis Başkanı Kahraman, Anayasa çalışmalarına yeniden başlanması için Ak Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yeniden mektup gönderdi. 

TBMM Başkanı Kahraman, yeni Anayasa için kurulan ve 3. toplantısında dağılan Anayasa Mutabakat Komisyonu’nun yeniden toplanması için daha önce de siyasi parti liderlerine çağrıda bulunmuştu. 

ETİKETLER

ismail kahramanmektuppartilider

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24