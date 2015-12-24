AKP'li Meclis Başkanı Kahraman: Eğer iktidardaki partiyle Cumhurbaşkanı aynı kanaatte olmasa, Türkiye sıkıntılara düşer

AKP’li Meclis Başkanı İsmail Kahraman başkanlık tartışmalarına ilişkin, "Başkanlık, yarı başkanlık sistemi ya da parlamenter sistem ikiliği ortadan kaldırmalıdır" dedi. Kahraman, Anayasa maddelerinin azaltılması gerektiğini söyledi.

Habertürk'te yer alan habere göre; "Başkanlık, yarı başkanlık sistemi ya da parlamenter sistem, ikiliği ortadan kaldırmalıdır" diyen AKP’li Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın açıklamaları şu şekilde: "Bugün eğer iktidardaki partiyle Cumhurbaşkanı aynı kanaatte olmasa, Türkiye bir sürü sıkıntılara düşer, istikrar bozulur. İstikrarı sağlamada iradenin bölünmemesi lazım"

"Parlamenter sistem, yarı başkanlık sistemi ya da başkanlık sistemi üzerinde konsensüs sağlanması lazım. Anayasalar ilaç prospektüsleri, tarifnameleri gibi olmamalıdır. Kanunlara yazılacak metinler anayasaya yazılmaz. Anayasa, ana yol göstericidir. Maddeleri azaltılmalı, yeni bir Anayasa yapılmalıdır"