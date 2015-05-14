Bahçeli'den Davutoğlu'na: Şeref kim, siz kimsiniz, şerefi biliyorsan önce Erdoğan'a öğret

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Ahmet Davutoğlu’yla yaşadığı “şerefsiz” polemiğiyle ilgili olarak, “Bize şeref ve ahlak dersi verecekmiş. Vay zavallı vay. Şeref kim, siz kimsiniz? Davutoğlu şeref konusunda allame ise önce sarayda özel ders vermeye başlamalı. Davutoğlu şerefi biliyorsa 17-25 Erdoğan’a öğretsin. Şerefsizliğin markası oldunuz” dedi.

Bahçeli önceki gün Nevşehir mitingine giderken verdiği molada bir grup gazeteciyle sohbet etti, bilinmeyen bazı kurallarını anlattı.

12 Eylül yargılamasının Yargıtay’da uzun sürmesini eleştiren Bahçeli, “Dava bitseydi belki Genelkurmay’da tören olmayacaktı” dedi.

Mescide inmem

Bahçeli, son zamanlarda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Kuran ile kürsüye çıkması ve din konusunun siyasette fazlaca gündeme getirilmesine tepki gösterirken de MHP Genel Merkezi’ndeki mescide neden hiç inmediğini ilk kez açıkladı. Bahçeli, “Ben orada namaz kılsam genel başkana göre herkes tavır alacak, ona göre bir düzen oluşturulacak. Bu uygun değil. O nedenle ben namaza hep dışarı giderim” dedi.

Tarikatlara eşitiz

Bahçeli, Türkiye’de bir doktora tezine göre 34 tarikat olduğunu, ancak çok sayıda Allah dostu bulunduğunu belirtirken de şöyle devam etti: “Türkiye’de tüm tarikatlara eşit mesafede tek yer, MHP Genel Başkanlığı makamıdır, yani benim masamdır. Öyle de olması lazım. Çünkü birine yakın olsanız 33’ünü dışlamış olursunuz.”

Dava açmadım

Bahçeli, Nevşehir Aksaray gezisinden dönerken de çay molasında cep telefonundan bu kez kendisi hakkındaki karikatürleri ve yurtdışı gezilerinden fotoğrafları gösterdi. Bahçeli karikatürleri tek tek yanındakilere gülerek anlatırken, hiçbirini ayrım yapmadan aldığını, hiçbirine gücenip kırılmadığını ya da dava açmadığını anlattı. Bahçeli, “Benim gibi bunları böyle toplayan yoktur. Merak ediyorum, Tayyip Erdoğan bunlara nasıl dayanıyor” diye sordu.

Şerefi Erdoğan’a öğret

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Çorum, Amasya ve Tokat’ta mitingler düzenledi. Bahçeli, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun “şeref” eleştirilerine sert yanıt vererek, “Bize şeref ve ahlak dersi verecekmiş. Vay zavallı vay. Şeref kim, siz kimsiniz? Davutoğlu şeref konusunda allame ise önce sarayda özel ders vermeye başlamalı. Davutoğlu şerefi biliyorsa 17-25 Erdoğan’a öğretsin. Şerefsizliğin markası oldunuz” dedi. Ak Parti zihniyetinin parmağının adaletin gözüne girdiğini savunan Bahçeli, “Tilkiler savcı olmuş, tavuklar tanık. Canavar yargıç kürsüsünde, kuzular sanıktır” ifadelerini kullandı.