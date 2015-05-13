Bahçeli: Hırsızları ortaya çıkaran hâkim ve savcıların ihracı hukuk cinayetidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarını başlatan hâkim ve savcıların meslekten ihraç edilmesine tepki gösterdi. Aralarında Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın da bulunduğu savcıların ihracının "hırsızlar" tarafından gerçekleştiğini söyleyen Bahçeli, "Hırsız kovalamakta, masum kaçmaktadır. Tam bir hukuk cinayeti yaşanmaktadır. Adalet boğazlanmaktadır. Vicdan katledilmekte insaf yıkıma uğramaktadır" dedi.

"İş yok değil var ama beğendiremiyorsunuz" açıklaması ile tartışmaya yol açan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı da eleştiren Bahçeli, "17-25 Erdoğan'la Saray bekçisi Davutoğlu işsizlere sırtını döndü" dedi.

Bahçeli, Çorum'da halka seslendi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

Kendisine kaçak saray yaptıran Erdoğan Çorum'a sırt dönmüştür. Saray'a bekçi duran Davutoğlu ise çorum ile yollarını hepten ayırmıştır. Hepinizin dikkatini çekiyorum, işsiz kardeşlerime söylüyor ve takdiri kendilerine bırakıyorum.

Recep Tayyip Erdoğan iki gün önce iki korsan miting düzenlemiştir. trabzon'da aynen şöyle demiştir "iş yok değil var ama beğendiremiyorsunuz. hanımefendiler beyefendiler kolay kolay iş beğenmiyorlar" Yani iş varmış çalışan yokmuş. Çorumlu kardeşim iş verildi de siz mi çalışmadınız? İş sağlandı da siz mi girmediniz?

Erdoğan üçüncü havalimanı müteahhitlerinden birisinin ağır vasıta şoförü bulamadığını, Vietnam’dan 2200 lira aylıkla şoför getirdiğini söylemektedir. Bu sözler işsiz kardeşlerimizle alay etmektir. İşsizlere şamar gibi inmiştir. Erdoğan işsizlerin şikayetlerini ciddiye almadığı gibi onları tembellikle suçlamıştır.

Bu ne kızarmaz yüzdür? Millete küfrede küfrede havuza haram para yığan, dönüp çorumda bitmiş gibi Vietnam’da işçi arayanları affedecek misiniz?

Davutoğlu her yerde IMF'ye borç ödemekle övünmektedir. Türkiye'nin borcu zaten ödenecekti. Ancak bizzat AKP hükümeti 2005'te IMF'ye müracaat etmiş, borç almak için kuyruğa girmiştir. Davutoğlu bu konudan hiç bahsetmemektedir. AKP iktidarları döneminde dış borcun 270 milyar dolar artmasını nasıl izah edecektir? Dış borcun yüzde 206 artmasını nasıl açıklayacaktır? AKP lobilere teslim olmuştur, AKP almış çorumlu dayanmıştır. Şimdi soruyorum sizlere, AKP'nin iktidar yıllarında cebiniz para gördü mü? Huzur yüzü gördünüz mü? Talih size güldü mü? Çorum içi yana yana hayır diyor, elbette doğru söylüyor.

Erdoğan ankara'da dev bir saray yaptırdı, hukuktan kaçırdı. Bu sarayı helalden kaçırdı. Bu sarayın ismi kaçak ve karanlık saray oldu çıktı. Erdoğan saray'ın eski parayla 1 milyon 370 milyonu açıkladı. Sizden aldı 1150 odalı saray yaptırdı, sizden aldı ayakkabı kutularına sakladı. Sizden kopardı aylık sabit gideri 21 milyon lira olan sırça köşküne binbir gece masallarını aratmayan saraya gömdü. Ve dedi ki itibardan tasarruf olmaz. Nasıl bir millet evidir ki, hep Erdoğan ve yandaşları oturmaktadır.

Çoğunuzun evi yoktur, olanın masrafı çoktur. Gelin görün ki Erdoğan sarayda yaşamaktadır. Bir zamanlar kimsesizlerin kimsesiziyim diyen adam haram yiyenlerin koruyucusudur. Erdoğan'a cumhurbaşkanlığı yetmemektedir, ısrarla başkanlık istemektedir. Sanki türkiye'nin her meselesi bitmiştir de geriye bir tek başkanlık kalmıştır.

Hakim ve savcılar hırsızlar tarafından mesleklerinden ihraç edilmektedir. Hırsız kovalamakta, masum kaçmaktadır. Tam bir hukuk cinayeti yaşanmaktadır. Adalet boğazlanmaktadır. Vicdan katledilmekte insaf yıkıma uğramaktadır.



Korsan ve paralel miting yapar mı? Devletin başı olan cumhurbaşkanı, bir partinin eşbaşkanı gibi hareket edebilir mi? Türkiye Cumhuriyeti'nin birliğini temsil eden cumhurbaşkanı muhalefetle kavgaya tutuşup, iktidar partisini kollayabilir mi?

Asgari ücreti 1400 liraya çıkaracağız diyruz, kuru sıkı atıyor diyor. Asgari ücretle çalışan kardeşlerim, erdoğan ve davutoğlu sizlerin rahata ulaşmasını istemiyor.Davutoğlu'nun cevap vermesi gereken ne varsa erdoğan girerek polemiğe heves etmektedir. Böyle bir cumhurbaşkanı asla olmamıştır, ne görülmüş ne duyulmuştur. Biz başından beri Erdoğan'dan cumhurbaşkanı olmaz dedik. Biz erdoğan'ın kırat ve kalitesini biliyoruz.

Erdoğan'ın 400 milletvekili istemesi suçtur. Başkanlık için uğraşması suçtur. PKK HDP İmralı canisiyle birlikte yeni anayasa hazırlığı içinde olması suçtur. Tarafsızlıkla ilgili şeref ve namus üzerine ettiği yemini çiğnemesi suçtur. Yolsuzluk yapması, rüşvet çarkını işletmesi suçtur. Erdoğan 9 aylık mazisinde defalarca suç işlemiştir. Belçika'da cumhurbaşkanının ihanetten başka suçu yoktur demiştir. Erdoğan bilesin ki referans gösterdiğin anayasa seni kurtaramayacaktır. Anayasa senin vatana ihanet ettiğini çok açık belgeleyecektir.

Tarafsızlığını bozmanın, Türkiye düşmanlarıyla bir ve beraber olmanın faturası mutlaka önüne konulacaktır. Hırsıza arsıza düzenbaza işbirlikçiye israfa karşı bizimle yürüyün.