Bahçeli'den AKP'ye koalisyon şartı: Kuran'a el basarsanız, basarız

7 Haziran seçiminden bu yana AKP ile koalisyon için kapıları kapatan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ilk kez AKP ile koalisyon için ‘Kuran şartı’ koydu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Başbakan Ahmet Davutoğlu’na “çözüm sürecini ayağınızın altına alıp, sepete atacak mısınız?” diye soran Bahçeli, partisinin kırmızı çizgilerini anımsatarak, “Sizin için en kutsal değerinizi esas alırız. Protokolü hep beraber yazarız da o kalemin ucunda yazarken ayağının yerden kalktığını bilemeyiz. Ama bunların hepsini kabul ettikten sonra milletin huzurunda Ku’ran’ı Kerim’e el basarsanız, basarız” dedi.

Bahçeli, genişletilmiş il istişare toplantılarına bu hafta Tokat, Sivas ve Yozgat ile devam etti. AKP ile koalisyon şartlarını bir yenisini daha ekledi. AKP’nin şartları kabul etmesinin yeterli olmadığını, Kuran-ı Kerim’e de al basmalarını istedi. Ardından, “MHP, milletin önünde Kur-an’ı Kerim’in üstüne el basacak, siz de var mısınız?” dedi.

Kuran’lı koalisyon şartları

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’ya konuşan Bahçeli, Kuran’lı koalisyon şartlarını şöyle sıraladı: “1-Anayasanın ilk dört maddesinden taviz yok. Üniter yapı, toprak bütünlüğü, başkent Ankara, dilimiz Türkçe. 2- Terör örgütü PKK ile Güneydoğu Anadolu’da ya da Türkiye’nin diğer yerlerinde mücadele edilecek. 3- PKK, kendini lağvedecek. Silahlarıyla birlikte teslim olacak. Masumlar anaların kucağına, suç işleyenler yargıya, oradan da cezaevine... Silahlar, Türkiye Cumhuriyetinin envanterine kayıt edilecek. 4- 17-25 Aralık dosyası yeniden açılacak. Hırsızlardan hesap sorulması için Bilal oğlan dahil herkes yargıya gidecek. 5- Çözüm süreci çöpe atılacak.

Bu tekliflerimizi kabul ediyorsanız, bir protokole bağlıyorsanız o zaman taşın altına değil elimizi, gövdemizi bile koyarız. AKP, bu şartları kabul ederse, Türk milletinin en mukaddesi olan ve milletin huzurunda Kur-an’a el basar mısınız? MHP, basar ve basacaktır.”

Bahçeli, CHP’nin terörle olayları için komisyon kurulması önerisinin AKP ve MHP oylarıyla reddedilmesi üzerine yapılan eleştirilere ise tepki gösterdi. Bahçeli, şöyle konuştu: “AKP ile MHP’nin aynı yönde oy kullandığını gören medya, CHP ile HDP’nin ihanet işbirliğinden niye bahsetmiyorsun? Biz, CHP’nin bu önerinin zamansız olduğuna inanıyoruz. ‘Devlet, teröre karşı zaman kaybetmeden gereğini yapmalıdır’ diyoruz.”

CHP’yi eleştirdi

CHP’nin terör oylarıyla ilgili Meclis’te komisyon kurulması önergesini eleştiren Bahçeli, “TBMM’nde dün bir terörün tekrar gözden geçirelim, teröre bazı konularda yeni ilkeler, yeni tedbirler ilave edelim diyerek CHP ve HDP’nin işbirliğinin ne kadar yanlış olduğunu bugünkü acı haberle milletimiz bir daha görmüş oldu. Özellikle CHP’ye sesleniyorum. HDP özentili milletvekillerinin tahrikinden kurtarılmalıdır CHP” dedi. MHP’li vekillerin Saray’a yaptığı ziyarete yönelik eleştirilere Bahçeli, “Sana ne, giderse gider... Senin eski genel başkanın bir telefonla Erdoğan’ın ayağına kadar giderken sesin çıkmıyor da, MHP’nin Başkanlık Divanı Üyelerinin gitmesini niye yadırgıyorsun”

Türkiye, besmeleyle soyanları gördü

Bahçeli, 7 Haziran’daki seçimler öncesinde Çankırı mitinginde AKP’nin itibarı haramda arayıp, soygunda bulduğunu öne sürerek şunları söylemişti: “Ankara’ya sizlerin alın terinizden kesilen paralarla saray diktiler. Bu kaçak ve karanlık saraya 1 trilyon 370 milyar lira harcadılar. Buna da itibar dediler. İtibarı haramda aradılar. İtibarı soygunda buldular. İtibarsızlığı itibar olarak adlandırdılar. Allah’la kandırdılar, korkmadılar. Türkiye besmeleyle soygun yapanları ilk kez görmüştür.”