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Politika

Bahçeli'den koalisyon açıklaması: Açılım biterse elimizi değil, gövdemizi taşın altına koyarız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Yozgat'ta düzenlediği toplantıya katıldı

30 Temmuz 2015 23:39

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin koalisyon tartışmalarındaki konumuyla ilgili olarak, açılım konusunun tamamen bitmesi ve diğer şartlarının yerine getirildiği taktirde, "Elimizi değil, gövdemizi taşın altına koyarız" dedi.

Yozgat’ta, partisinin il teşkilatı tarafından düzenlenen Genişletilmiş İl İstişare Toplantısı’na katılan Devlet Bahçeli, yeniden milletvekili seçtikleri için Yozgatlılara teşekkür etti. Koalisyon konusuna değinen Bahçeli, açılım konusunun tamamen bitmesi ve diğer şartlarının yerine getirildiği taktirde, "Elimizi değil, gövdemizi taşın altına koyarız" ifadelerini kullandı.

Toplantıya Bahçeli’nin yanı sıra MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, Atilla Kaya, Emin Haluk Ayhan, Sadir Durmaz, Celal Adan, Şefkat Çetin ve Oktay Öztürk’de katıldı. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik tedbiri alırken salona girenler arandı.

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