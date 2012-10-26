T24 LogoT24 Logo
Politika

Bahçeli'den 29 Ekim yorumu

Bahçeli, 29 Ekim kutlamasında ısrarcı olmanın, 'Türkiye'nin bölünmesine katkı sağlayacağını, bunun cumhuriyetçilik, milliyetçilik veya özgür olmak anlamını taşımayacağını' söyledi

26 Ekim 2012 22:39

Ankara valililiği’nin 29 Ekim yürüyüşünü yasaklamasının ardından başlayan tartışmalara MHP lideri Devlet Bahçeli de katıldı. Bahçeli yürüyüşle ilgili, “Bazı sivil toplum kuruluşlarının Ortadoğu'daki bazı özentilere heveslenerek 'halk hareketi başlatıyoruz', 'halk yürüyüşü yapıyoruz' derken bir krize Türkiye'yi sokmaları ve bunu da bazı siyasi partilerin çok sıcak sahiplenmeleri doğru değildir” dedi.

Bahçeli, genel başkan yardımcıları, parti yöneticileri, bazı milletvekilleri ve partililerle parti genel merkezinde bayramlaştı. Bahçeli, burada yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nın İslam alemine ve Türk milletine hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu. Ramazan ve Kurban bayramlarının hüzünle dolu olduğunu, şehitler verildiğini anlatan Bahçeli, “Milletimiz üzgündür, hüzünlüdür, acılıdır ve özellikle de iki bayram arasında çok sayıda eve, baba ocağına ateş düşmüştür” diye konuştu.

 

29 Ekim'deki yürüyüş

 

Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın kutlanmasının yıllardan beri yasalarla belirlendiğini ve bu anlamda bir gelenek oluştuğunu, bu geleneği daha iyiye doğru götürecek katkılarda bulunmak yerine bir krizin başlatılma sebebi haline getirilirse büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalınabileceğini söyledi.

Bahçeli şöyle konuştu:

“Bazı sivil toplum kuruluşlarının Ortadoğu'daki bazı özentilere heveslenerek 'halk hareketi başlatıyoruz', 'halk yürüyüşü yapıyoruz' derken bir krize Türkiye'yi sokmaları ve bunu da bazı siyasi partilerin çok sıcak sahiplenmeleri doğru değildir. Yıllardır yapılmış bayramların içerisinde neyi yapmak istiyorlarsa oraya gelmek suretiyle bu bayramı milletçe kutlamanın, ama eğer bir tepki de koyacaklarsa o tepkiyi de oradaki davranışlarıyla koymalarında yarar vardır. Yoksa alternatifler ortaya koyarak

O bakımdan 29 Ekim günü yapılacak bayramın Türkiye'de bir krizin işareti olarak görülmesi yanlış olur. Türkiye'yi de önemli sıkıntılara sokabilir. Bu yanlışlıktan vazgeçilmelidir, ama siyaseten Cumhuriyetin kazanımlarının bu iktidar tarafından nasıl tahrip edildiğini, nasıl örselendiğini, nasıl yok edildiğini herhangi bir geniş alan yaratan eylemlerin başlangıcı olarak değil, Meclis'te veya kamuoyunda aydınlar aracılığıyla, siyasiler aracılığıyla, sivil toplum kuruluşları aracılığıyla yapmaları ülkemiz açısından daha doğru olacaktır.”

ETİKETLER

devlet bahçeli29 ekimyürüyüşyorumhalk hareketicumhuriyetçilikmillliyetçilik

İlgili Haberler

Kılıçdaroğlu: 29 Ekim'i kutlayacağım, herkes eline bir bayrak alıp gelsin

CHP'li Kılıçdaroğlu, 'Demokrasinin olmadığı yerlerde bu kadar tutuklama olur. İnsanlar telefonla konuşmaktan korkuyorlar, başbakanı eleştirmekten korkuyorlar'

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24