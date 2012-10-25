Kılıçdaroğlu: 29 Ekim'i kutlayacağım, herkes eline bir bayrak alıp gelsin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim kutlamalarıyla ilgili "istihbarat geldi, valilik gereğini yaptı" sözlerine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Türkiye Cumhuriyeti istihbaratlarla yönetilen bir ülke değildir. Eğer bir bedel ödenecekse orada o bedeli ödemeye hazırım. 29 Ekim'i kutlayacağım, herkes eline bir bayrak alıp gelsin " dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Silivri Cezaevi'nde tutuklu milletvekillerini etti. Kılıçdaroğlu'nun ziyareti yaklaşık 2 saatlik ziyaretin ardından açıklama yaptı.

KIlıçdaroğlu, "130 bin yurtaş tutuklu veya hükümlü . Bu bayram vesilesiyle onların bayramını kutluyorum" dedi. "Ülkede adalete ihtiyacımız var ülkede demokrasiye ihtiyacımız var" diyen konuşan Kılıçdaroğlu, "Demokrasinin olmadığı yerlerde bu kadar tutuklama olur. İnsanlar telefonla konuşmaktan korkuyorlar, başbakanı eleştirmekten korkuyorlar. Demokrasinin gelişmesini beklerken kısıtlandığını görüyoruz" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Silivri toplama kampında adalet yoktur. Gazeteciler tutuklu, bilim adamları tutuklu, askerler tutuklu, üniversite öğrencileri tutuklu, nedir bu kadar tutuklu olmalarını sebebi. İnsanlar içeride yatıyorlar hangi gerekçe ile tutuklandıklarını bilmiyorlar. Her yargı reformu paketinden sonra tutuklu gazetecilerin sayısı arttı" şeklinde konuştu.

29 Ekim tartışmaları

29 Ekim kutlamalarının yasaklanmasıyla ilgili konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet bayramı kutlamalarına yasaklama mı gelir? Bir bayramın yasaklandığını hangi demokraside gördünüz? Bu ülkenin kurucusunun saygıyla anılmasını engellemek istiyorlar. Bir insanın elinde çiçekle Mustafa Kemal'i heykeline gitmesi ne zaman suç oldu" dedi.



Başbakan Erdoğan'ın sabahki açıklamalarına da cevap veren Kılıçdaroğlu, "Türkiye Cumhuriyeti istihbaratlarla yönetilen bir ülke değildir. İstihbarat geldi biz yasaklıyoruz, böyle bir anlayış olabilir mi? Yasak geldiği için ben 29 Ekim resmi törenlerinde değil, halkın içinde olacağım. Eğer bir bedel ödenecekse orada o bedeli ödemeye hazırım. Bu çağ dışı bir anlayıştır, korkulan bir anlayıştır. Başbakan ve uzantıları yasak getiriyor. Yasağı kabul etmiyoruz. Halkın arasında olacağım ve 29 Ekim'i kutlayacağım. Yurttaşlarımdan tek isteğim herkes eline bir bayrak alıp gelsin. Sayın Başbakan ne söylerse söylesin. Bayram kutlamanın hele hele Cumhuriyet bayramını kutlamanın izni olmaz. Sen devlet değil misin yasaklayarak mı önlem alacaksın. İstihbarattan güç alan bir başbakan olamaz. Başbakan demokrasilerden gücünü alır" ifadesini kullandı.