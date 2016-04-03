Bahçeli'den 19 il için vatandaşlarını uyaran ABD'ye tepki: Meşru ve dostane bir tavır değil

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD'nin kendi vatandaşlarını Türkiye'den ayrılmaları yönünde uyarmasına tepki gösterdi. Yazılı bir açıklama yapan Bahçeli, "ABD Büyükelçiliği'nin kendi vatandaşlarını 19 ilimize gitmemeleri yönünde uyarması hiçbir açıdan meşru ve dostane bir tavır değildir" dedi.

Bahçeli'nin açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Türk milleti terörizmi maşa olarak kullanan, Türkiye üzerinde hesap yapan kötü niyet ve karanlık hedef sahibi sahibi ülkeleri görmekte ve bilmektedir. Fakat hiçbir güç aziz milletimize boyun eğdiremeyecek, pes ettiğine şahit olamayacaktır. Bedeli ne olursa olsun, etki ve nüfuz ajanları; kin ve nefret gergefinde Türk düşmanlığı işleyen yabancı mihraklar amaçlarına ulaşamayacaklardır. Türk milleti bir ve beraberdir.

Milliyetçi Hareket Partisi terörle mücadelede devletinin ve güvenlik güçlerinin hem yanında, hem destekçisi, hem de duacısıdır. Bayatlamış oyunlarla, küflenmiş projelerle Türkiye’nin bölüneceğini, içine kapanıp kardeş kavgasına düşeceğini düşünen sefiller, sefirler ve şekavet yuvaları hüsran duvarına başlarını çok yakında çarpacaklardır."