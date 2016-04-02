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ABD, Türkiye'deki vatandaşlarını 19 il için uyardı

Amerikan Büyükelçiliği, vatandaşlarını özellikle Güneydoğu illerine gitmemeleri konusunda uyardı

02 Nisan 2016 17:16

ABD Büyükelçiliği, Türkiye'deki 19 şehirle ilgili vatandaşlarını uyardı. Aralarında İzmir ve Muğla'nın da bulunduğu bu 19 kente gitmemelerini tavsiye eden elçilik, Suriye sınır bölgesinden ve Güneydoğu illerinden özellikle uzak durulmasını istedi. ABD elçiliği daha önce 3 kent için uyarmıştı. Yeni uyarısında bu listeye 16 yeni kenti daha ekledi.

Ankara'da bulunan Amerikan Büyükelçiliği, ABD vatandaşlarını ve büyükelçilik çalışanlarını Türkiye'de özellikle doğu illerine gitmemeleri konusunda uyardı.

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, Türkiye’de Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Şırnak,Diyarbakır, Van, Siirt, Muş, Mardin, Batman, Bingöl, Tunceli, Hakkari, Bitlis, Elazığ,Adana, İzmir ve Muğla illerine gidilmemesi konusunda resmi web sitesinden ABD vatandaşlarına uyarıda bulundu. ABD vatandaşları ayrıca, Suriye sınırına yakın bölgelere gitmemeleri konusunda uyarıldı.

 

ABD binaları geçici olarak kapatıldı

 

Duyuruda, ABD misyonlarının gerekli görülen durumlarda çalışma saatlerini kısıtlayabileceği aktarıldı. Bu doğrultuda, Gaziantep’teki ABD misyonlarının geçici olarak kapatıldığı duyuruldu. Güvenlik tehditlerinin ortadan kalkması halinde bu kararın değiştirileceği bildirildi. Duyuruda, ABD vatandaşlarının terör tehdidi karşısında dikkatli olmaları gerektiğinin altı çizildi.

 

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