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Politika

Bahçeli: Yunanistan tekrar denize dökülmek istiyorsa Ege'ye kurşun gibi saplanmasını biliriz; akıllı olun!

"Enosis kuyruklu yalandır, uyduruk masaldır ve ayaklarımızın altındadır"

Korgeneral Alkiviadis Stefanis, ilk ziyaretini Ege Denizi&#39;ndeki Koyun Adası&#39;na yaptı

28 Şubat 2017 16:43

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yunanistan’da kısa süre önce Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nı devralan Korgeneral Alkiviadis Stefanis'in ilk ziyaretini Ege Denizi'ndeki Koyun Adası'na yapmasına ilişkin sert konuştu. "Bu çürümüş general, işgalci Yunan askerleriyle poz vermiştir. Yunanistan, Balkan savaşlarında işgal edilmeyen, Lozan'da verilmeyen adalıkları düşmanca işgale almıştır" ifadesini kullanan Bahçeli, "Eğer ki tekrar denize dökülmeyi istiyorsa buyursun, Türk milleti buna hazırdır. Bunu bir kez daha yapacak güçte ve imandadır. Biz yine Ege'ye kurşun gibi saplanmasını bilir, tekrar tarihi öğretiriz. Yunanistan yönetimine diyorum ki, dedeleriniz başarılı olamadı akıllı olun" diye konuştu.

15 Temmuz darbe girişimine katılan 8 askerin iadesini reddeden Yunanistan ile kriz yaşanırken Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 30 Ocak'ta kuvvet komutanlarıyla birlikte Kardak kayalıkları bölgesinde dolaşıp fotoğraf çektirmişti.

Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli'nin açıklamalarından Yunanistan'la ilgili bölümü şöyle:

"Tüm bunlar olurken Kıbrıs konusu yine çıkmaza girmiştir. Rum Meclisi, 13 Şubat'ta Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması demek olan Enosis referandumunun kutlanması kararını almıştır. Rum lideri masadan kalkıp kapıyı sert bir şekilde vurarak gitmiştir. Gerçeklerle yüzleşmekten kaçan, adadaki Türk varlığına tahammül edemeyenler şunu anlasın ki; Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün yurdudur. Enosis kuyruklu yalandır, uyduruk masaldır ve ayaklarımızın altındadır. Enosis inkardır, kindir, nefrettir, nefesimizle gömülmeyi hak etmektedir. Rum yönetimi ille de Yunanistan'a bağlanmak istiyorsa adayı terk edip Atina'ya gitmesi, Yunanistan'a yerleşmesi samimi dileğimizdir. Kimin yurdundan kimi çıkaracaklarmış.

"Ege'ye kurşun gibi saplanmasını bilir, tekrar tarihi öğretiriz"

"Yunanistan'ın yeni atanan kara kuvvetleri komutanı, soluğu Koyun adasında almıştır. Bu çürümüş general, işgalci Yunan askerleriyle poz vermiştir. Türkiye'nin Kardak kayalıklarındaki faaliyetlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu, bir dahakine tolerans göstermeyeceklerini söylemiştir. Yunanistan, Balkan savaşlarında işgal edilmeyen, Lozan'da verilmeyen adalıkları düşmanca işgale almıştır. Yunanistan'ın amaç ve hedeflerini anlayamıyoruz. Eğer ki tekrar denize dökülmeyi istiyorsa buyursun, Türk milleti buna hazırdır. Bunu bir kez daha yapacak güçte ve imandadır. Biz yine Ege'ye kurşun gibi saplanmasını bilir, tekrar tarihi öğretiriz. Yunanistan yönetimine diyorum ki, dedeleriniz başarılı olamadı akıllı olun. Boşuna heveslenmeyin, Türkiye'yi asla geçemezsiniz. Yunanistan halkı, kendi yönetimlerini ikaz etmeli, densizlere haddini bildirmelidir."

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MHPDevlet BahçeliYunanistanKara Kuvvetleri KomutanlığıAlkiviadis StefanisEge DeniziKoyun AdasıLozan Antlaşması

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