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Bahçeli'den Abdulkadir Selvi'ye: Kalem ve kılıç artığının MHP'ye tutumu belli; AKP'ye dost mu, yoksa hasım mıdır!

"Bu zatın şuursuz ve ucube sözleri, bizim nezdimizde çiğnenmeye mahkûmdur"

28 Şubat 2017 14:20

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin "AK Parti önemli oranda Kürt seçmene sahip olduğu için MHP ile mesafesinde dikkatli olması lazım" ifadesiyle ilgili olarak "Bu zatın şuursuz ve ucube sözleri bizim nezdimizde küçücük kalmaya, ufalanmaya, çiğnenmeye mahkûmdur" dedi. "MHP, Kürt kardeşlerimizi karşımızda gösteren, kaleminden zehir damlayan her kim varsa hem bölücü hem de su katılmamış bir Türkiye düşmanıdır" ifadesini kullanan Bahçeli, Selvi'ye yönelik olarak "Bu kalem ve kılıç artığı şahsın MHP'ye tutumu bellidir. Peki AKP'ye dost mu, yoksa hasım mıdır?" ifadesini kullandı.

Partisinin grup toplantısında konuşan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarının ilgili bölümü şöyle:

"Biz Selvi'nin soyisim olduğunu düşünürken, halt aramanın yanındaki küçük direkler olduğunu öğrenmiş olduk. Bu zatın şuursuz ve ucube sözleri bizim nezdimizde küçücük kalmaya, ufalanmaya, çiğnenmeye mahkumdur. MHP, Kürt kardeşlerimizi karşımızda gösteren, kaleminden zehir damlayan her kim varsa hem bölücü hem de su katılmamış bir Türkiye düşmanıdır. Bu kalem ve kılıç artığı şahsın MHP'ye tutumu bellidir. Peki AKP'ye dost mu, yoksa hasım mıdır?"

"Kürt kökenli kardeşlerimiz, Türk milletinin asli, eşit ve onurlu fertleridir. Onlarsız gelecek hayallerimizin bir anlamı yoktur. Türk-Kürt arasında nifak sokan casustur, şerefsizdir, zalimlerin kuklası zulmün oyuncağıdır. Kandil'den gelen mesajları servis edenler, MHP'ye "Kürt karşıtı" elbisesi giyenler günahkardır. Şimdi anladınız mı Bay Selvi ve onun gibi düşünenler, Kürt kardeşlerimiz oyuna gelmeyecektir. Bu devletin herkese yetecek şefkatli eli vardır. Bölücülüğe hep beraber "Dur" diyelim, hainlere sırtımızı dönelim"

Selvi ne demişti?

Abdulkadir Selvi, 22 Şubat'ta "Hayır tuzağı ve evet oranı" başlığıyla yayımlanan yazısında şu ifadeleri kullanmıştı:

AK Parti grup toplantısı bitti, Başbakan çıktı. İlk işimiz, kürsüsünden yaptığı Bozkurt selamını sormak oldu. “Engelliler için yaptım” dedi. Şaşırdık. Ne anlama geldiğini sorduk. “Evet anlamına geliyor. MHP’liler, ‘Bizden bahsedin’ dedi. Ben de işaret diliyle onlardan bahsettim” karşılığını verdi. “‘Bizim işareti yap’ dediler, ben de onların işaretini yaptım” derken keyifliydi. Biz sormadan MHP’lilere seslendi. “Onlar da bizim işaretimizi yapsınlar.” Gözlerimiz haftaya MHP grubunda olacak. Bakalım Devlet Bahçeli, AK Parti işaretini yapacak mı?  Bu arada AK Parti’nin işareti ne? Başbakan’a sorduk. Eliyle halkı selamlama işareti yaptı.  AK Parti ile MHP’nin yakınlaşmasını bekliyordum da doğrusu bu kadarını beklemiyordum. Yakında AK Parti ve MHP, bayraklarıyla ortak miting yaparsa şaşırmam.


AK Parti önemli oranda Kürt seçmene sahip olduğu için MHP ile mesafesinde dikkatli olması lazım.  CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Mart yerel seçimlerinde Ankara’da Mansur Yavaş’la birlikte şehir turu atarken ‘Bozkurt selamı’ vermiş, kıyamet kopmuştu. Bakalım Başbakan’ın bozkurt selamı nasıl karşılanacak? 

 

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