Bahçeli: Hande Fırat'a 'darbeci' demek tuhaf; TSK doğrudan medyayla paylaştıysa, bu soruna delalet

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hürriyet gazetenin Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın imzasıyla yayımlanan "Karargâh rahatsız" başlıklı haberine gösterilen tepkilere eleştiri getirdi. "Darbe teşebbüsünün püskürtülmesinde büyük bir rolü olan bayan gazetecinin 'darbeci'likle suçlanması da bize göre tuhaf bir çelişki ve çarpıklıktır" ifadesinin kullanan Bahçeli, "Mesele, Genelkurmay Karargahı'nın düşünce ve itirazlarını hükümet ile paylaşmadan bir gazeteye sızdırıp sızdırmadığıdır. Paylaşmışsa ve yanıt alamamışsa bir sorun var demektir. Paylaşmadan kamuoyu ile iletişime geçilmişse yine bir sorunun varlığına delalettir. Medya üzerinden başlatılan karalama kampanyası doğru mudur? TSK'nın başörtüsü yasağı kaldırılacaksa bununla ilgili Genelkurmay'ın niçin görüşü alınmaz?" görüşünü savundu.

Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bin yıldır üzerinde yaşadığımız, kıyamete kadar da yaşamaktan başka seçeneğimiz olmadığı kutlu vatan coğrafyası zor şartlara sahiptir. Bedeli şehit kanlarıyla ödenmiştir. Vatan toprakları namusumuza emanettir. Nasıl namusun tartışması olmayacaksa, vatanın da olmayacaktır. Şunu bilmek lazımdır ki; dünyanın gözü üstümüzdedir. Milli varlığımızı kıskananlar yine hesap yapmakta, yeni senaryolar yazmaktadır. Türkiye beka mücadelesi vermektedir. Bu oluyorken siyasi kavga ve kutuplaşmalarla bölünmek hiçbirimizin tasvip edemeyeceği bir garabet, hatta gafillik olacaktır. Demokrasi birçok defa kesintiye uğramıştır, askeri darbeler Türkiye'ye on yılları kaybettirmekle kalmamış, tarihin gerisine de düşünmüştür. Abdülaziz'den bu tarafa birçok silahlı mücadele ve mU-muhtıra gerçekleşmiştir. Dün böyleydi diye, bugün böyle olacağını beklemek bize vatana ihanetle eşdeğer bir sapma halidir. Dönem dönem yükselen sivil-asker geriliminden Türkiye yeterince zarar görmüştür. 28 Şubat'tan 15 Temmuz FETÖ ihanetine kadar bu vatanda fazlasıyla kanun dışı hareketler görülmüştür. Artık buna son nokta koyulmalı, demokrasinin tesisi sivil-asker dayanışmasıyla sağlanmalıdır.

"2007'den bu tarafa TSK çok hırpalanmıştır"

"Darbe varsa demokrasi yoktur. İktidarların seçimle gelip yine bu yolla gitmesi, millet dışında hiçbir iradenin belirleyici olmaması, demokratik kültür ve mirasın geleneğidir. Askeri cunta, şiddet curcunasıdır. Antidemokratik alışkanlığın Türkiye'yi karanlığa itmesine kesin olarak son verilmelidir. Devlet ve toplum alanlarında, sınırları anayasa ile çizilmiş, demokrasiye kast eden fikri oluşumların önüne geçilmelidir. 28 Şubat 1997 post modern müdahalesinin üzerinden geçen 20 yılda neler olduğu gizlenemeyecek kadar ortadadır. Milletimizin tercihlerine saygı duymak, demokrasi ve hukukun temel ilkelerine uymak herkesin asli görevidir. Ama, fakat, ancak demeden, darbelere kılıf aramamak hepimiz için kaçınılmaz bir sorumluluktur. 15 Temmuz'da darbenin ne demek olduğunu acı duyarak, ama asla geri adım atmadan yaşayarak şahit olduk. 15 Temmuz, darbeler tarihimizin en karanlık dalgasıdır. Asker üniforması içine gizlenmiş caniler, 15 Temmuz gecesini kana ve hıyanete bulamıştır. FETÖ artıkları, devleti parçalamak için silaha sarılmıştır. 15 Temmuz'un faili askerimiz değildir. Çok şükür, yanlış hesap Türk milletinden dönmüştür. Ne büyük bir travmadır ki komuta heyeti ele alınmıştır, Genelkurmay Başkanlığı ele geçirilmiş, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları elleri bağlı, derdest edilmiştir. Az evvel söylediğim gibi, zorlu bir coğrafyada yaşıyoruz. Gücünü milletten alan askeri kuvvet, paha biçilmez önemdedir. Türk askeri huzursuz, heyecansız, gergin olduğu müddetçe, karşılaştığımız beka meselelerini, hain terör saldırılarını göğüslememiz akla ve mantığa aykırıdır. El Bab'da Türk milletinin onur mücadelesini veren Türk askeridir, birliğimiz, güvenliğimiz için gece gündüz devriye gezen kahraman Mehmetçiklerdir. Türk askeri aynı zamanda şehitlik anıtıdır. Bölücü teröre karşı amansız bir şekilde mücadele eden, peygamber ocağı gördüğümüz TSK'dır. Bu kadar sorunumuz varken, TSK'nin anlamsız ve sığ tartışmaların içine girmesi ya da çekilmesi so derece yanlıştır. 2007'den bu tarafa TSK çok hırpalanmıştır. FETÖ'nün emniyet ve adaletteki ayaklarıyla eş zamanlı planladığı Balyoz, Ergenekon gibi sözde darbe davaları, hemen ardından gerçekleşen FETÖ darbesi başka söze yer bırakmamaktadır.

"Hande Fırat''ın 'darbeci'likle suçlanması tuhaf bir çelişki ve çarpıklıktır"

"Bugünlerde TSK üzerinden yürüyen tartışmalar vardır. Hürriyet Gazetesi 25 Şubat'ta 7 eleştiriye 7 yanıt manşetiyle tartışmaların seyrini değiştirdi. Darbe teşebbüsünün püskürtülmesinde büyük bir rolü olan bayan gazetecinin 'darbeci'likle suçlanması da bize göre tuhaf bir çelişki ve çarpıklıktır. Genelkurmay Başkanı ile ilgili bazı eleştirilere karargahın nasıl baktığı ve cevap verdiği ortaya çıkmıştır.

"TSK doğrudan kamuoyu ile iletişime geçilmişse yine bir sorunun varlığına delalettir"

"Elbette olması gerekeni, doğru olanı, Genelkurmay Başkanı'nın rahatsız olduğu konuları silsile yoluyla iktidara iletmesidir. Medya üzerinden mesaj vermek, eski manşetleri hatırlatmaktadır. TSK'nın doğrudan sorumlu olduğu bakan, başbakan ve cumhurbaşkanına hassasiyetlerini aktarması doğaldır, gereklidir. Farklı yerlere çekmek ise anlamsızdır. Genelkurmay Başkanı dün başbakan ve cumhurbaşkanı ile sırasıyla görüşmüştür. Genelkurmay Karargahı'nın düşünce ve itirazlarını hükümet ile paylaşmadan bir gazeteye sızdırıp sızdırmadığıdır. Paylaşmışsa ve yanıt alamamışsa bir sorun var demektir. Paylaşmadan kamuoyu ile iletişime geçilmişse yine bir sorunun varlığına delalettir. Medya üzerinden başlatılan karalama kampanyası doğru mudur? TSK'nın başörtüsü yasağı kaldırılacaksa bununla ilgili Genelkurmay'ın niçin görüşü alınmaz?

"Miras yedi gibi milli kurum ve kurallarımızı yiyip bitirmek nedir?"

"Huzur kaçarsa tutamayız. İstikrar hepten giderse geri getiremeyiz. Çatışıp çürüyelim mi, kardeşçe mi yürüyelim? FETÖ, PKK, IŞİD, PYD hazır kıta infaz mangalarını Türkiye'ye yönlendirmişken, devlet ve millet arasındaki kenetlenmenin hırpalanması gaflettir. Türkiye'nin diriliş ruhuyla eskiye sünger çekmesi elzemdir. Asker bizimdir, devlet bizimdir, hükümet bizimdir. Fitneye çanak tutan, cepheleşmeye meydan açan ise bizim gibi görünse de asla bizden değildir. Biliniz ki zarar ziyan büyüktür. Biliniz ki Türkiye yoğun bakımdan çıkamamıştır. Bunca patırtı kütürtüye, fuzuli görüş ayrılıklarına ne gerek vardır? Paylaşılmayan nedir? Korkularla, kuşkularla nereye kadar gidilecek? Bu kafa karışıklığının, bu güvensizliğin gerçek manasını nasıl yorumlayalım? Devletteki çatlak sesler ancak düşmanları sevindirecektir. Türkiye Cumhuriyeti ecdadımızın, aziz şehitlerimizin bizlere mirası değil midir? Miras yedi gibi milli kurum ve kurallarımızı yiyip bitirmek nedir? Biz devletteki kargaşanın son bulması, devletin yönetenlerin anayasal sınırlarına çekilmesi için referandumda 'Evet' diyeceğiz. Açılması gereken karanlık yollar var, bunun için 80 milyona 'Evet' deme çağrısı yapıyoruz.

"El Bab'da şehit sayımız 71'e çıkmıştır"

"Türkiye'de manşet izi sürüp, niyet okurken komşu ülkelerle ilişkilerimiz gerilmektedir. Irak, İran, Suriye, Yunanistan, Rusya, ABD ve AB üyesi bazı ülkelerle yoğunlaşan problemler dikkat çekicidir. El Bab'da kontrol ele geçirilmiştir. El Bab'da şehit sayımız 71'e çıkmıştır. Bu vesileyle şehitlerimize Rabbimden rahmet diliyorum. El Bab'da Türk askeri canı pahasına destan yazmış, tarihi bir başarı kazanmıştır. Suriye'nin kuzeyinde 230 meskun mahalle ve 1925 karelik alanda terörist temizliği yapılmıştır.

"Bizim temennimiz, Türk askerinin ptlayıcı temizliğine sokulmamasıdır"

"Bizim temennimiz, Türk askerinin ptlayıcı temizliğine sokulmamasıdır. Türkiye'nin milli güvenliği için Suriye toprakları, terörizmin her tarafından ayıklanmalıdır. IŞİD, PKK, PYD ayrımı yapılmamalı, alayı birden Türklüğün çelik iradesiyle dağıtılmalı, imha edilmelidir. Henüz Rakka'daki IŞİD varlığına ne tür bir operasyon yapılacağı belirsizdir. ABD hem malına hem mıhına vurmaktadır. Büyük çoğunluğunun YPG'nin teşkil ettiği SDG, ABD'den silah alarak bölgede çıban başı haline gelmiştir. Cumhuriyetçilerin Arizona senatörü, Türkiye ziyareti öncesi PYD'lilerle bir araya gelmiş, silah sözü vermiştir. ABD'li bir general Kobane'de teröristlerle buluşmuştur. Bu yapılanların dostlukla ilgisi yoktur. ABD dönmüş dolaşmış, PYD ile suç ortaklığına niyetlenmiştir. Herkes IŞİD'den şikayetçidir, ancak PKK'nın, PYD'nin terörist olduğu yok sayılarak teröre can suyu verilmiştir. Şu anda 911 kilometrelik Suriye sınırımızın 700 kilometresi PKK, PYD'nin denetimindedir.

"Ülkemiz mutlaka Fırat Kalkanı harekatını taçlandırmalıdır"

"IŞİD burada paratoner işlevi görmektedir. PKK ise IŞİD'in inşa ettiği köprüden geçerek kendisine koridor oluşturmaktadır. ABD'nin yeni başkanının, IŞİD'i Obama'nın kurdurduğunu itiraf etmesi net bir karinedir. 'Ne işimiz var Rakka'da' diyenler, öncelikle Türkiye'nin önünü kesip, dört ayaklı büyük Kürdistan projesi yapan mihraklarla ilgili bir eleştiri getirmeyi denemelidir. Ülkemiz mutlaka Fırat Kalkanı harekatını taçlandırmalıdır. Yönetilemeyen, nüfuz edilemeyen alanlar vardır. Türkiye etki alanını genişleterek amaçladığı güvenli bölgenin kurulmasına öncülük ederek, muhtemel saldırı hazırlıklarını odağında imha etmelidir. MHP, devletin ve askerinin arkasında kaya gibi duracak, desteğini asla esirgemeyecektir.

"Türkiye her cephede mevzi kaybetmektedir. Hollanda'da iktidara gelmesi beklenen ırkçı parti liderinin camileri kapatma hedefi ise kabul edilemez bir ilkellik örneğidir. Ezan susmaz, susturulamaz. Susturmaya da kimsenin gücü yetmez. Aksini yapmaya kalkanları Allah affetmez. Müslüman Türk milleti, dünya dursa da bağışlamaz.

"Rum yönetimi ille de Yunanistan'a bağlanmak istiyorsa adayı terk etmesi dileğimizdir"

"Tüm bunlar olurken Kıbrıs konusu yine çıkmaza girmiştir. Rum Meclisi, 13 Şubat'ta Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması demek olan Enosis referandumunun kutlanması kararını almıştır. Rum lideri masadan kalkıp kapıyı sert bir şekilde vurarak gitmiştir. Gerçeklerle yüzleşmekten kaçan, adadaki Türk varlığına tahammül edemeyenler şunu anlasın ki; Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün yurdudur. Enosis kuyruklu yalandır, uyduruk masaldır ve ayaklarımızın altındadır. Enosis inkardır, kindir, nefrettir, nefesimizle gömülmeyi hak etmektedir. Rum yönetimi ille de Yunanistan'a bağlanmak istiyorsa adayı terk edip Atina'ya gitmesi, Yunanistan'a yerleşmesi samimi dileğimizdir. Kimin yurdundan kimi çıkaracaklarmış.

"Ege'ye kurşun gibi saplanmasını bilir, tekrar tarihi öğretiriz"

"Yunanistan'ın yeni atanan kara kuvvetleri komutanı, soluğu Koyun adasında almıştır. Bu çürümüş general, işgalci Yunan askerleriyle poz vermiştir. Türkiye'nin Kardak kayalıklarındaki faaliyetlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu, bir dahakine tolerans göstermeyeceklerini söylemiştir. Yunanistan, Balkan savaşlarında işgal edilmeyen, Lozan'da verilmeyen adalıkları düşmanca işgale almıştır. Yunanistan'ın amaç ve hedeflerini anlayamıyoruz. Eğer ki tekrar denize dökülmeyi istiyorsa buyursun, Türk milleti buna hazırdır. Bunu bir kez daha yapacak güçte ve imandadır. Biz yine Ege'ye kurşun gibi saplanmasını bilir, tekrar tarihi öğretiriz. Yunanistan yönetimine diyorum ki, dedeleriniz başarılı olamadı akıllı olun. Boşuna heveslenmeyin, Türkiye'yi asla geçemezsiniz. Yunanistan halkı, kendi yönetimlerini ikaz etmeli, densizlere haddini bildirmelidir.

Abdulkadir Selvi'ye: Bu kalem ve kılıç artığı AKP'ye dost mu, yoksa hasım mıdır!

"Muhterem arkadaşlarım, bütün kötü niyetlere, bütün ücretli ajanlara, Türkiye'nin kuyusunu kazmakla meşgul odaklara 16 Nisan'da iyi bir ders vereceğimize inanıyorum. "Evet"ler sandıktan taşacaktır, "Evet" Ankara'dır, milli ahlakın özetidir. "Evet" diyeceğiz, öz ile kabuğu birbirinden ayıracağız. "Evet" diyeceğiz, hainlerin uykularını kaçıracağız. Hızlanan algı operasyonları "Evet" ile kırılacaktır ve bunu Türk milleti yapacaktır. 16 Nisan'da "Evet" çıkarsa ekonomi batar, rejim elden gidermiş. Kim diyor? CHP. Biz CHP'nin kuvayi milliyeden çıktığını sanarken, kuvayı inzibatiye'den çıkmış, görememişiz.

"Doğan Medyası'nın bu servisi 21 Şubat'ta diyor ki, AKP açısından MHP iki ucu keskin bıçak. Çünkü AKP'nin önemli boyutta Kürt seçmeni vardır. 22 Şubat'ta "AKP önemli oranda Kürt seçmenine sahiptir, MHP ile ilişkilerinde dikkatli olmalıdır" demiştir. Biz Selvi'nin soyisim olduğunu düşünürken, halt aramanın yanındaki küçük direkler olduğunu öğrenmiş olduk. Bu zatın şuursuz ve ucube sözleri bizim nezdimizde küçücük kalmaya, ufalanmaya, çiğnenmeye mahkumdur. MHP, Kürt kardeşlerimizi karşımızda gösteren, kaleminden zehir damlayan her kim varsa hem bölücü hem de su katılmamış bir Türkiye düşmanıdır. Bu kalem ve kılıç artığı şahsın MHP'ye tutumu bellidir. Peki AKP'ye dost mu, yoksa hasım mıdır?

"Kürt kökenli kardeşlerimiz, Türk milletinin asli, eşit ve onurlu fertleridir. Onlarsız gelecek hayallerimizin bir anlamı yoktur. Türk-Kürt arasında nifak sokan casustur, şerefsizdir, zalimlerin kuklası zulmün oyuncağıdır. Kandil'den gelen mesajları servis edenler, MHP'ye "Kürt karşıtı" elbisesi giyenler günahkardır. Şimdi anladınız mı Bay Selvi ve onun gibi düşünenler, Kürt kardeşlerimiz oyuna gelmeyecektir. Bu devletin herkese yetecek şefkatli eli vardır. Bölücülüğe hep beraber "Dur" diyelim, hainlere sırtımızı dönelim.

"Barzani bayrağının dalgalanması bir komplonun parçası mıdır?"

"Değerli milletvekilleri, 26-27 Şubat'ta Barzani önce Cumhurbaşkanı, ardından Başbakan ile görüşmüştür. Bu görüşmelerin sonucu henüz değerlendirmelerimiz arasında değildir. Pazar günü Barzani'nin ziyareti üzerine bayrak direklerinden birisine sözde Kürdistan bayrağı asılmıştır. Bu Irak'ın kendi meselesidir, bu bayrağın Türk bayrağına eş tutularak asılması skandaldır, aymazlıktır, rezalettir. İstanbul'da bu sözde bayrağın dalgalanmasına kim izin vermiştir? Barzani bayrağının dalgalanması bürokratik bir aymazlık mı, yoksa önü arkası düşünülmüş bir komplonun parçası mıdır? Cumhurbaşkanı haberdar mıdır, Başbakan arkasını dönüp "Nedir bu, kim bunu buraya koydu" diyebilmiş midir. Peşmerge ne zaman bayrağa sahip olmuştur? Türkiye, tutuklu HDP'lilerin serbest bırakılması için emek sarf eden Barzani'nin bayrağını ne zaman tanımıştır? Bu şahıs önce PKK'ya desteğinin ve şehitlerimizin hesabını vermeli, Türkiye'ye kurduğu tuzakların bedelini ödemelidir.