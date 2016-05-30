Bahçeli yönetimi Ümit Özdağ’ı üyesi olduğu MYK toplantısına gelmemesini istedi

Kurultay kaosunun devam ettiği MHP'de Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı öncesi muhalif genel başkan adayları arasında tek MYK üyesi olan Prof. Ümit Özdağ uyarılarak “MYK toplantısına katılmaya niyetlenmemesi” gerektiği bildirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Özdağ, “MHP yönetiminin bu konuda takındığı tutumu öğrendikten sonra MHP’nin kamuoyundaki imajını zedeleyecek bir görüntü oluşmasın diye toplantıya gitmeme kararı aldım” diye konuştu.

Sözcü gazetesinden Kemal Elibol’un haberine göre, MHP’nin olağanüstü seçim kurultayının 10 Temmuz’da yapılması için karar aldığı Merkez Yönetim Kurulu toplantısı öncesi bir önemli bir gelişme yaşandı. Genel Başkan adaylarından Gaziantep milletvekili Ümit Özdağ’a üyesi olduğu MYK toplantısı için ambargo uygulandı. Özdağ’ın toplantıya katılması engellendi. Özdağ’ı MHP lideri Devlet Bahçeli’nin istemediği öğrenildi.

Bahçeli yönetimi, Özdağ’ı, “Toplantıya gelme” diye uyardı. MYK üyesi olduğu halde toplantıya katılması engellenen Özdağ, parti yönetiminden uyarı aldığını doğruladı ve “MHP yönetiminin bu konuda takındığı tutumu öğrendikten sonra MHP’nin kamuoyundaki imajını zedeleyecek bir görüntü oluşmasın diye toplantıya gitmeme kararı aldım” dedi ve şunları söyledi:

“Bir süredir, Genel Merkez mevcut politikaları eleştiren MYK üyelerini toplantılara davet etmiyor. Davet edilmemesine rağmen giden üyeler ise toplantı kapısında durduruluyor ve içeri alınmıyor. Aslında bu hukuken bir suçtur. Bizleri seçen delegelerin iradesinin yok sayılmasıdır. MHP'nin kendi tüzüğünü uygulamamasıdır. Ben MHP’nin seçilmiş Merkez Yönetim Kurulu üyesiyim. Benim toplantıya davet edilmemem de toplantıya gitmem halinde tatsız olaylar yaşanabileceğine dair uyarılmam da ayıptır, yakışıksızdır. Ben o toplantıya gider girerim, kimse alıkoyamaz. Ancak çıkacak olaylar ile partimize zarar verir. Sadece partimin imajı ve bana destek veren yüzlerce delegenin itibarının sarsılmaması için MYK toplantısına gitmedim. Bu konudaki değerlendirmeyi partimiz kamuoyu ve delege arkadaşlarım gayet net yapacaktır''