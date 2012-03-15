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Bahçeli: Sivas kıyımına manevi değerlerimiz alet ediliyor

Bahçeli, 2 Temmuz 1993 tarihinde vuku bulan Sivas olayları'nın, yakın tarihin en üzücü ve insanlıkla ilgisi olmayan trajik gelişmelerinden birisi olduğunu kaydetti.

15 Mart 2012 15:53

T24- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''(Sivas olaylarıyla ilgili) Bir kıyım olan bu acımasızlığa ve vicdansızlığa, manevi değerlerimizin alet edilme sinsiliği ise meselenin bir başka mahsurlu ve tehlikeli tarafını teşkil etmiştir'' değerlendirmesinde bulundu.


Bahçeli, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, 2 Temmuz 1993 tarihinde vuku bulan Sivas olayları'nın, yakın tarihin en üzücü ve insanlıkla ilgisi olmayan trajik gelişmelerinden birisi olduğunu kaydetti.
Bahçeli, açıklamasında şunları bildirdi:


''19 yıl önce 'Pir Sultan Abdal Kültür Şenlikleri' kapsamında düzenlenen bir sosyal etkinliğin, karşılıklı provokatif niyet ve girişimlerle sabote edilmesi çok ciddi hadiselere ve acılara sebebiyet vermiştir. Münhasıran, Madımak Oteli'nin kundaklanarak ateşe verilmesi sonucunda, 36 insanımız yanarak hayatını kaybetmiş, 57;si de yaralanmıştır. Türk milleti bu gözü dönmüşlüğün taraflarını ve taraftarlarını, kararmış ve taş kesilmiş kalpliliğin uzantılarını dünya durdukça unutmayacaktır.


Bir kıyım olan bu acımasızlığa ve vicdansızlığa, manevi değerlerimizin alet edilme sinsiliği ise meselenin bir başka mahsurlu ve tehlikeli tarafını teşkil etmiştir. Ayrıca Alevi kardeşlerimizin arasına sızarak fitne ve ayrımcılığı körükleyen aşırı uçlar, tahrik ortamının mesafe almasında ve olayların büyümesinde önemli rol oynamışlardır.


Tahammülsüzlükleri teşvik ederek, Alevi ve Sünni vatandaşlarımızın birbirine girmesini projelendiren art niyetli kişiler, Sivas;da kardeşlik bağlarını koparmak amacıyla her yol ve yöntemi denemişlerdir.''
 

 

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