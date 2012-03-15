Gül, Sivas davası kararını ve Şener ve Şık'ın tahliyesi yorumladı



T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Sivas davasının zamanaşımından düşmesi kararı hakkında "Bu olay tam aydınlatılmadı. Tam aydınlatılması gerekir kanaatindeyim" dedi. Gül, gazeteci Nedim Şener ve Ahmet Şık'ın tahliye edilmesi içinse, "Mahkemenin verdiği karar Türkiye'nin imajına da katkı sağlamıştır. Tahliye olmaları ve yargılamanın dışarıda yapılması bizi de memnun etmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül gündemdeki konuları değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Gül, Ekvator Cumhurbaşkanı Rafael Correa Delgado ile yaptığı toplantı sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Sivas davasındaki zaman aşımı ile Oda TV davasında tutuklu yargılanan gazetecilere verilen tahliye kararlarına ilişkin soruları cevaplayan Gül, şunları söyledi:



Sivas davası



Yargılama süreci daha bitmedi. Bu olay tam aydınlatılmadı. Tam aydınlatılması gerekir kanaatindeyim.



Gazetecilere tahliye



Gazetecilerle ilgili başından beri görüşlerimi paylaştım. Mahkemenin verdiği karar Türkiye'nin imajına da katkı sağlamıştır. Tahliye olmaları ve yargılamanın dışarıda yapılması bizi de memnun etmiştir.