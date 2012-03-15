T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gül, Sivas davası kararını ve Şener ve Şık'ın tahliyesi yorumladı

Cumhurbaşkanı Gül, Ekvator Cumhurbaşkanı Rafael Correa Delgado ile yaptığı toplantı sonrası ortak basın toplantısı düzenledi

15 Mart 2012 15:24


T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Sivas davasının zamanaşımından düşmesi kararı hakkında "Bu olay tam aydınlatılmadı. Tam aydınlatılması gerekir kanaatindeyim" dedi. Gül, gazeteci Nedim Şener ve Ahmet Şık'ın tahliye edilmesi içinse, "Mahkemenin verdiği karar Türkiye'nin imajına da katkı sağlamıştır. Tahliye olmaları ve yargılamanın dışarıda yapılması bizi de memnun etmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül gündemdeki konuları değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Gül, Ekvator Cumhurbaşkanı Rafael Correa Delgado ile yaptığı toplantı sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Sivas davasındaki zaman aşımı ile Oda TV davasında tutuklu yargılanan gazetecilere verilen tahliye kararlarına ilişkin soruları cevaplayan  Gül, şunları söyledi:


Sivas davası


Yargılama süreci daha bitmedi. Bu olay tam aydınlatılmadı. Tam aydınlatılması gerekir kanaatindeyim.


Gazetecilere tahliye


Gazetecilerle ilgili başından beri görüşlerimi paylaştım. Mahkemenin verdiği karar Türkiye'nin imajına da katkı sağlamıştır. Tahliye olmaları ve yargılamanın dışarıda yapılması bizi de memnun etmiştir.

 

 

ETİKETLER

Cumhurbaşkanı Abdullah GülSivas davasıNedim ŞenerAhmet Şık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24