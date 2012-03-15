Çarşı Sivas davası kararına karşı

T24 - Çarşı’nın hazırladığı afişte, sigara, Sivas’taki Madımak Oteli ve Atletico Madrid temaları inceleniyor. Müthiş buluş sosyal paylaşım sitelerinde hemen yayılmaya başladı ve tıklanma rekoru kırdı.

Çarşı’nın hazırladığı afişte, sigara, Sivas’taki Madımak Oteli ve Atletico Madrid temaları inceleniyor. Müthiş buluş sosyal paylaşım sitelerinde hemen yayılmaya başladı ve tıklanma rekoru kırdı.

AS'tan övgü

Radikal gazetesinde yer alan habere göre; UEFA Avrupa Ligi 3. tur ikinci karşılaşmasında Beşktaş'ın konuğu olacak İspanyol ekibi Atletico Madrid ile beraber İstanbul'a gelen İspanyol gazeteciler analizlerini yazıya döktüler. AS gazetesi de bunlardan birisi...

Beşiktaş'ın fanatik taraftar grubu Çarşı üyeleri ile bir söyleşi yapan ve Beşiktaş semtine gelen AS muhabirleri Çarşı'yı, 'Türkiye'nin ve kıtanın en ünlü fanatik taraftar grubu' olarak tanımalayarak logoda yer alan anarşizm A'sına vurgu yaptı. Beşiktaş taraftarlarının İnönü Stadyumu'nu 'tapınak' olarak gördüklerini belirten muhabir Dani Hidalgo, bunun kanıtı olarak da 132 desibellik ses rekoruna sahip olmalarını gösterdi.

'Real Madrid mi? Asla...!

İspanyol gazetecilere eşlik eden Çarşı üyeleri; "Atletico'yu hem cehennem hem de cennet bekliyor. Bu sahada oynanan oyuna bağlı" diyerek maçı yorumlarken, Beşiktaş'ın kurulduğu zaman kırmızı-beyaz renklere sahip olması nedeniyle Atletico Madrid'e sempati duyduklarını belirtti. AS, "İspanya Ligi'nde Atletico ve Barcelona'yı severiz ama Real, asla!" diyen Beşiktaş taraftarlarının anarşist yapılarına rağmen maçlardan önce alınan alkolün düzeyine dikkat ettiklerini çünkü aralarındaki sarhoş taraftartarların takıma destek veremeyeceğini düşündüklerini ifade etti.

'Avrupa'nın Bombonera'sı'

"Atletico, İnönü'de kazanamayacak. Bizim statımız futbol için bir tapınaktır. Avrupa'nın Bombonera'sı...Falcao da daha önce buraya Porto forması ile geldi ve neler olduğunu gördü" diyen Çarşı üyelerinin maçta, İspanyol Boğa güreşlerini protesto edip ekonomik krizdeki İspanya vatandaşlarına destek olacak aktivitelerde bulunacağını belirtip son olarak Falcao'nun 'İnönü'de üçlü çektirmek istiyorum' sözlerine atıfta bulundu; Bir, iki, üç, Beşiktaş!

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