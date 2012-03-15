Mazlum Çimen: Sivas’ta yakıldığımız için özür dileriz

T24 - Sivas’ta yakılan 35 kişiden biri olan halk ozanı Nesimi Çimen’in oğlu sanatçı Mazlum Çimen, davanın zamanaşımdan düşürülmesinin kendilerini şoke ettiğini söyledi. Katliamda ölenlerin adeta suçlu durumuna geldiğini belirten Çimen, “Yakıldığımız için özür dileriz” diye konuştu.



Sivas’ta 1993 yılında gerçekleşen katliamla ilgili davada 2’si hayatanı kaybetmiş, 5’i de firari olan 7 sanık hakkında zamanaşımı kararı verildi. Dava, bu gerekçeyle 19 yıl sonra düşürüldü.

Mağdur yakınları, firari sanıkların ceza almaktan kurtulmasına ilişkin karara sert tepki gösteriyor.

Olaylarda yaşamını yitiren halk ozanı Nesimi Çimen’in oğlu sanatçı Mazlum Çimen, Birgün gazetesine konuştu.

Mazlum Çimen, kısaca şunları söyledi:

“Alınan karardan sonra hiçbir şey düşünemiyorum. Davayı zamanaşımından düşürerek ‘Bu insanlık suçu değildir’ dediler. Bu suç insanlık suçu değilse ne yapılırsa insanlık suçu oluyor o zaman? İnsanlık suçu olması için ne olması gerekiyor yani?

Çıkan karardan anlıyoruz ki, demek ki tek suçlu bizmişiz. Bir tek ölenler suçluymuş… Biz öldüğümüzde için özür dileriz o zaman. Yakıldığımız için özür dileriz. Dayanamadık kendimizi yaktık.

Devletimizi, hükümetimizi üzdüğümüz için bakanlarımızdan özür dileriz. Keşke ölmeseydik, keşke yanmasaydık… Ama yandık, öldük… Kusura bakmasınlar kendimizi yaktık.

Ne yapacağımızı şaşırdık. Şoktayız. Evet, bu kararı bekliyorduk, tamam ama bu kadar taraf olmalarını beklemiyorduk.

Başbakan’ın açıklamasına ne diyebilirim bilmiyorum. Gerçekten hayırlı uğurlu olsun.”