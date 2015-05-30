'Bahçeli, sen Türkmenlere nasıl sahip çıkıyorsun, MİT TIR'larındaki yardım onlara gidiyordu'

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Cumhuriyet’in yayımladığı MİT TIR’ları haberleriyle ilgili olarak hükümeti eleştiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye seslenerek, “Devlet sırrını ifşa edenle işbirliği yapılmaz. Bu casusluktur” dedi. Davutoğlu, "Siz her yerde Türkmenlere sahip çıkalım derken, bu hükümet Türkmenlere yardım götürürken başına bu işler geldi. Tekrar söylüyorum, o yardımlar Bayırbucak Türkmenlerine gidiyordu" diye konuştu.

Davutoğlu'nun Ankara mitinginde, MİT TIR'ları haberiyle ilgili sözleri özetle şöyle:

Bir devlet sırrını ifşa edenle işbirliği yapılmaz. Bu casusluktur.

İki, siz her yerde Türkmenlere sahip çıkalım derken, bu hükümet Türkmenlere yardım götürürken başına bu işler geldi. Tekrar söylüyorum, o yardımlar Bayırbucak Türkmenlerine gidiyordu.

Yanımızda kardeşlerimiz katledilecek, Türkiye izleyecek. Bu mu Türkiye?

Seçime giderken bunu yayımlayanlar kirli bir oyunun içindeler. Türkiye’yi uluslararası topluma şikayet ederek suçlu duruma düşürmek istiyorlar. Onlara yaranabilirler de mazlum Suriye halkına bunu anlatabilirler mi?

Suriye ya da Irak’ta kim zulme maruz kalırsa, nasıl ki Müslümanlar Çanakkale’ye geldiyse, hiçbir mazlumu yalnız bırakmayacağız.

Kılıçdaroğlu hesap versin, Esad için şarkı besteleyen, bir örgütün parçası olan birini listebaşı yaptılar. Hatay, bize Gazi Mustafa Kemal’in emanetidir, kimseye dokundurtmayız.