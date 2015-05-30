MİT TIR'ları haberine yasak geldi

19 Ocak 2014 tarihinde ihbar üzerine durdurulan ve Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) ait olan TIR'lardaki havan, top ve tüfek mermisi gibi mühimmatların görüntülerini yayımlayan Cumhuriyet gazetesine engelleme geldi. Cumhuriyet, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’ndan gönderilen yazı üzerine haberi internet sitesinden kaldırdı.

İlgili haberin kaldırılması için Cumhuriyet'e yollanan yazı şu şekilde:

"Sayın Yetkili,

Bilindiği üzere, 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” 23/05/2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, Türkiye’de İnternet içerik düzenlemeleri konusunda yetkili kamu kurumudur.

6639 sayılı Kanunun 29.maddesi ile 5651 sayılı Kanuna eklenen, 15/04/2015 tarih ve 29327 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 8/A maddesi uyarınca; Başkanlığımıza, aşağıda yer verilen internet adresindeki içeriğin çıkarılmasına ve erişimin engellenmesine yönelik Hâkimlik kararı gönderilmiştir.

5651 sayılı Kanunun 8/A. maddesinin 1.fıkrasını son cümlesi gereğince kararın gereği, tarafınızca derhal ve en geç kararın bildirilmesi anından itibaren dört saat içinde yerine getirilmesi gerekmektedir.

Bu nedenlerle; aşağıda belirtilen internet adresindeki içeriğin derhal ve en geç dört saat içinde çıkarılması, aksi takdirde erişimi engelleme işlemi tesis edilerek 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesindeki hükümler gereğince hakkınızda adli ve idari işlem başlatılacağı hususları ihtar olunur."



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı