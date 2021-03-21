Bahçeli'nin sözlerinin ardından 11. Cumhurbaşkanı Gül'den ''Norşin' paylaşımı: Halkımız Türk bayraklarıyla böyle karşılamıştı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesine ilişkin açıklamalarına yanıt veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Artık Güroymak’a Norşin diyen yoktur, o günler geçmiştir. Gül diye dikeni yutturanlar kalmamıştır." demişti. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Twitter hesabından "2009 yılında Bitlis, Güroymak (Norşin) ilçemizde halkımız Türk bayraklarıyla beni böyle kucaklamıştı." ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN: 11. Cumhurbaşkanı Gül T24'e konuştu: HDP’ye kapatma davası açılmasını ve Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesini çok yanlış buluyorum

Abdullah Gül T24'e Gergerlioğlu hakkında konuşmuş; "Bu hareketlerin hem Türkiye'ye hem de hükümete çok anlamsız bir yük getireceği nasıl görülmüyor?" açıklamasını yapmıştı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Gül'ün röportajına ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Gül’en yüzü asılan, HDP’nin kapatılmasıyla ilgili dava açılmasından rahatsızlık duyan 11.Cumhurbaşkanı’na diyeceğim şudur: Artık Güroymak’a Norşin diyen yoktur, o günler geçmiştir. Gül diye dikeni yutturanlar kalmamıştır. 11.Cumhurbaşkanı’na tavsiyem, eğer çok üzüldüyse, HDP’ye veya CHP’ye katılması isabetli ve tutarlı bir davranış olacaktır. Hatta çok da yakışacaktır, nitekim tencere yuvarlanıp kapağını bulacaktır"

Bugün ise Gül Bahçeli'ye Twitter hesabından yanıt vererek "2009 yılında Bitlis, Güroymak (Norşin) ilçemizde halkımız Türk bayraklarıyla beni böyle kucaklamıştı. Bütün vatandaşlarımın farklılıklarını zenginlik görerek, huzur ve refah için, bayrak ve vatan sevgisi zemininde bir araya gelmiştik. " dedi.

TIKLAYIN: Bahçeli'den 11. Cumhurbaşkanı Gül'e: Çok üzüldüyse HDP veya CHP'ye katılması isabetli olur, tencere kapağını bulacaktır!