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Politika

Bahçeli'nin "HDP kapatılmalı" çıkışına Mithat Sancar'dan yanıt: Anayasa ve kanunları çiğneyerek yaparlarsa, bir çare bulur ve büyüyerek yolumuza devam ederiz

vMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "HDP açılmamak üzere kapatılmalıdır" çağrısını yinelemişti

17 Aralık 2020 10:54

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yinelediği "HDP kapatılmalı" açıklamasına yanıt veren HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "HDP'nin kapatılması için herhangi bir dayanak bulamazlar. Anayasa ve kanunları çiğneyerek yaparlarsa, bir çare bulur ve büyüyerek yolumuza devam ederiz" dedi.

 

 

 

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