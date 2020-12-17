Bahçeli'nin "HDP kapatılmalı" çıkışına Mithat Sancar'dan yanıt: Anayasa ve kanunları çiğneyerek yaparlarsa, bir çare bulur ve büyüyerek yolumuza devam ederiz

FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat'in konuğu olan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Bahçeli'nin HDP'nin kapanmasına yönelik açıklamalarına yanıt verdi.

TIKLAYIN - Bahçeli, "HDP kapatılmalı" çağrısını yineledi; isim vermeden AKP'li Kurtulmuş'a yüklendi

Sancar'ın ifadeleri şöyle:

HDP bu ülkede bütün silahların, çatışmaların sona ermesi için kurulmuş bir partidir. Her türlü bedeli ödemeye hazırdır. 805 aydına sürüngen diyor. Semih Yalçın, 'İtlafı gereken haşere sürüsüdür' lafını kullandı. Bunun ne demek olduğunu söylemeliler. Bu soykırım çağrısıdır. Bu tescilli bir soykırım çağrısıdır. Hadi soykırım, katliam demeyelim bu apaçık bir şiddet çağrısıdır.

HDP'ye, CHP'ye, İyi Parti'ye hatta Numan Kurtulmuş'a laf atıyor. HDP bir bina değil. HDP'yi nasıl kapatacaksınız? 'HDP'yi kapatalım' demek demokrasiyi kapatalım, HDP'ye oy veren 6 milyon gönül veren 15 milyon insanı kapatalım demektir. HDP'nin kapatılması için herhangi bir dayanak bulamazlar. Anayasa ve kanunları çiğneyerek yaparlarsa, bir çare bulur ve büyüyerek yolumuza devam ederiz. Kapatılırsak bir sonraki seçimde iktidarız onu söyleyeyim.

"Sağlık Bakanlığı verileri gizleyerek insanları yanılttı"

Pandemi yönetimine ilişkin de açıklamalarda bulunan Sancar, hükümet ve Sağlık Bakanlığı'nın verileri gizleyerek insanları yanılttığını ifade etti.

Sancar, şöyle konuştu:

"Pandemi büyük bir sorun. İnsanlar ve dünya için. Pandemiyi asıl felaket haline getiren yönetimdir.

Pandemi başladığından bu yana şeffaflık yok. Verileri gizlediği aylarca söylenmesine rağmen inkar edildi. Bir gece de ne olduysa vakaları açıklamaya karar verdi. İnsanlar bu salgının ne kadar yaygın olduğunu göremedi. Hükümet ve bakanlık yanılttı. Aşı konusunda ne olup bittiğini halka anlatmıyorsunuz.

"28 gün tam kapanma öneriyoruz"

Kapanma öneriyoruz. Pandemi yönetimi bilimsel esaslara göre olmak zorundadır. Biz TTB'ye danıştık ve verilerini esas aldık. Onlar diyor ki salgın kontrolden tamamen çıkmış durumda. TTB diyor ki, İnsanların ölmesini engellemek için tam kapanma gerek. Tam kapanma nedir? Zorunlu sektörler dışında hiçbir sektör işlemeyecek. 28 gün öneriyoruz. Biz 'Güvenli Tam Kapanma' diyoruz. 28 gün boyunca uluslararası ve şehirler arası tüm seyahatler dursun. Mutlaka ekonomik destek sağlansın. Evde kaldığında geliri olmayan herkese ayda 5 bin lira verilsin. Bunun dışında, esnaf ve seyyar satıcılara 10 bin tl ödeme yapılmasını öneriyoruz. Doğalgaz, elektrik, su gibi temel ihtiyaçların belli bir sınıra kadar ücretsiz olmasını istiyoruz. Bunları yaparsak pek çok ölümü önleriz. İzmir depreminde 116 kişi hayatını kaybetti ve bizim için felaketti. Koronavirüs'ten her gün bir İzmir depremi kadar insanımızı kaybediyoruz.

"Bizim için halkın refahı, onurlu bir hayat süremesi yöneticilerinin itibarının tek ölçütüdür"

Cumhurbaşkanı Malatya'da vatandaş eve ekmek götüremiyorum deyince bunu abartılı buluyorum derse onun vekili de çıkıp böyle der. Halktan kopmuş olmanın apaçık kanıtıdır bu. Cumhurbaşkanının gideceği şehrin havaalanında yüzlerce araç, özel uçak, korumalar göreceksiniz. Bu israftır. Böyle yaşıyorsa Cumhurbaşkanı ve o hükümetin vekilleri inkar ederek halkı aşağılayan bir dile mahkum oldular. Bir ülkenin itibarı, Cumhurbaşkanının şatafatlı yaşaması değil halkının refah içerisinde yaşamasıdır. Kendi itibarını, ülkenin itibarı gibi pazarlayanlardır. Bizim için halkın refahı, onurlu bir hayat süremesi yöneticilerinin itibarının tek ölçütüdür.