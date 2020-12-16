Bahçeli, "HDP kapatılmalı" çağrısını yineledi; isim vermeden AKP'li Kurtulmuş'a yüklendi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "HDP açılmamak üzere kapatılmalıdır" çağrısını yinelerken, CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İyi Parti lideri Meral Akşener ve isim vermeden AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'a da tepki göstererek, "Cevap versinler; Türk devletinin ihaneti beslemesi, mermi, bomba, mayın, keleş masraflarını karşılaması olacak ve makul görülecek şey midir? HDP açılmamak üzere kapatılmalıdır. Etnik bölücülüğü ve terörü referans alan hiçbir parti kuruluşuna da müsaade edilmemelidir. Gerekirse Anayasa’da düzenleme yapalım, gerekirse Siyasi Partiler Kanunu ve Türk Ceza Kanunu’nda reform yapalım, bu kanayan yarayı durduralım" dedi.

MHP lideri Bahçeli, Twitter hesabından "HDP kapatılmalıdır" eleştirilerine ve ABD'nin yaptırımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Parti kapatmalarının Türkiye'de olumlu sonuçları görülmedi" diyen AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'u isim vermeden eleştiren Bahçeli, "Mesele parti kapatmanın ötesinde ihaneti cezalandırmaktır" dedi.

CHP Sözcüsü Öztrak'a da yüklenen Bahçeli, "Onun gibi zırvalayan lekeli güruh; biber, patlıcan, domates fiyatlarıyla ilgilendiğiniz kadar bu melanet tabloya yarım aklınızla kafa yormayı hiç denediniz mi? Asgari ücretli kardeşlerimizi dilinize doladığınız kadar bu meseleyi hiç gündeminize aldınız mı?" yazdı.

İyi Parti Genel Başkanı Akşener'e de seslenen Bahçeli, "Başkanı, teröristlerin finanse edilmesine yüzsüzce sessiz kalman onayladığın anlamına gelmiyor mu? Diyorlar ki, “Parti kapatmanın Türkiye’de olumlu bir sonucu görülmedi.” Mesele parti kapatmanın ötesinde ihaneti cezalandırmaktır" dedi.

Bahçeli, ABD'nin yaptırım kararlarına ilişkin ise, ''ABD’nin dostluk anlayışı hasımlığa dümen kırmıştır. Bu, skandal olmakla birlikte saygısızlık ve nezaketsizliktir.Türkiye kimden silah alıp almayacağını ona buna soracak değildir. ABD izin ve onay makamı hiç değildir'' açıklamasını yaptı.